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Bayram Tatilinin 6 Günlük Bilançosu: 49 Ölü, 331 Yaralı

Bayram Tatilinin 6 Günlük Bilançosu: 49 Ölü, 331 Yaralı

Bayram tatilinin altı gününde bugünkü trafik kazalarında hayatını kaybeden 8 kişiyle beraber 49 kişi öldü, 331 kişi de yaralandı.

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10 günlük bayram tatilinin altıncı gününde, Ankara, İzmir, Sakarya, Erzincan Aydın, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Elazığ, Batman, Bartın ve Konya'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 8 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

SAKARYA-ERZİNCAN- AYDIN

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Osman Köroğlu idaresindeki 54 RL 469 plakalı kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ve Kuyucak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR-HATAY-KOCAELİ

Diyarbakır- Silvan kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli Anadolu Otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 4 kişi yaralandı.

ANKARA-ELAZIĞ-İZMİR

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın maden ilçesinde Muhammed Girgin (36) yönetimindeki 23 HF 032 plakalı otomobilin beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin ilk önce öndeki araca daha sonra beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BATMAN-BARTIN-KONYA

Batman'da İbrahim Direkçi idaresindeki 56 KA 562 plakalı otomobil, Demirbilek köyü yakınlarında devrildi, kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 49'a yaralı sayısı ise 331'e yükseldi.

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