Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

Tekbirler arasında Subhanel-llahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber okunur

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

1. Rekat

- "Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz.

- "Allahu Ekber" diyerek 1. Tekbiri alır ve namaza başlarız

- Sübhaneke'yi okuruz

- 2. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

- 3. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

- 4. Tekbiri alır, ellerimizi bağlarız. İmam, gizlice "Euzü Besmele", açiktan Fatiha ve bir sureokur. Biz ise bir şey okumaz, imami dinleriz.

- Rüku'ya gideriz

- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

- İmam, gizlice "Besmele", açiktan Fatiha ve bir sure okur. Biz ise bir şey okumaz, imami dinleriz.

- 1. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

- 2. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

- 3. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

- Ellerimizi kaldırmadan 4. Tekbiri alarak Rüku'ya gideriz

- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Not: Yukardaki Bayram Namazı kılınış şekli Hanefi fıkhına göre yazılmış. Şafi fıkhında 1. rekatta 7, 2. rekatta 5 tekbir alınır.