Baykal, Almanya Programını İptal Etti

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04.03.2017 15:11
Baykal, Almanya Programını İptal Etti
CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal'ın Almanya programının iptal edildiğini açıkladı.

CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Baykal'ın iptal kararını doğruladı. Çiçekdağı, Deniz Baykal'ın iptal kararı almasında Almanya'nın iki bakanın toplantılarını iptal etmesi üzerine, kendisinin katılmasına izin verilmesinin iç siyasete alet edileceği düşüncesinin etkili olduğunu söyledi.

CHP olarak AK Partililerin de görüşlerini açıklayabilmelerinden yana olduklarını kaydeden Dr. Hayri Çiçekdağı, "Biz Türkiye'de bize yapılan engellemelerin burada AK Partililere yapılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten söyleyecek sözleri yoktu. Neyi anlatacaklardı? " diye konuştu.

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