Bayburt Merkezli 10 İldeki FETÖ Operasyonunda 5 Tutuklama
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bayburt merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de olduğu 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bayburt merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de olduğu 12 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Bayburt, İstanbul, Edirne, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ankara, Isparta, İzmir ve Samsun'daki adreslere 10 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün "Bayburt il asker yapılanması" içinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler : darbe girişimi, fetö soruşturması, bayburt
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