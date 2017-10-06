Bavyera da Bağımsızlık İstiyor

Almanya’nın en zengin eyaletlerinden Bavyera’da 1946 yılından bu yana faaliyet gösteren Bavyera Partisi, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bavyera’nın özgürlüğü, Bavyera’nın Federal Almanya Cumhuriyeti’nden ayrılması bizim meşru hakkımızdır!” ifadelerine yer verdi.

Bavyera Partisi, Bavyera’nın sahip olduğu zenginliğin Almanya ile paylaşılmasına karşı çıkıyor.

Bavyera Partisi Avrupa Adalet Divanı’na Başvuracak

Junge Welt gazetesinden Claudia Wangerin’in haberine göre, Bavyera Partisi yakın gelecekte Avrupa Adalet Divanı’na başvurarak, Bavyera dilinin Almanca’dan başka bir dil olduğu konusunda bilirkişi raporu talebinde bulunacak.

Referandum Talebi Reddedilmişti

Geçtiğimiz yıl Bavyera’dan Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bir dilekçeye yanıt veren mahkeme, Bavyera’nın Federal Almanya Cumhuriyeti’nden ayrılması konusunda referanduma gidilmesini reddetmişti.

Katalonya’daki Referandum

Bavyera’nın şimdiden Katalonya’daki gelişmelerin etkisi altına girdiği belirtiliyor.

Katalonyalı yetkililer, pazar günü yapılan referandumda 2,2 milyon kişinin oy kullandığını ve referanduma katılanların yaklaşık yüzde 90’ının da bağımsızlığı desteklediğini belirtiyor.

Kaynak: Yeni Şafak