Batman'daki STK'lardan TGRT ve Osman Ünlü'ye Tepki

Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Hamit Ergin ve Özgür-Der Batman Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Sevim TGRT'de Diyanet İşleri Başkanlığının hedef alınması ve aynı TV'de "ilahiyatçı" unvanıyla program yapan Osman Ünlü'ye çocuklar için camilerde düzenlenen programlar üzerinden sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Camilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Osman Ünlü isimli şahsı şiddetle kınadıklarını belirten Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Hamit Ergin, "Televizyon kanalında Osman Ünlü diye tabir edilen bir profesör bozuntusu televizyonlarda camilerimiz hakkında ağza alınmayacak, kendisine yakışan ama bu millete yakışmayan ifadeler içerisinde olduğunu gördük. Şiddetle bu şahsı kınıyorum. Hangi televizyonlara da çıkmışsa, hangi televizyon bu gibi insanları bu kutsal ayda dinimize hakaret etsin diye çıkarıyorsa onları da şiddetle kınıyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve camilerin hedef alınmasının kabul edilmez olduğunu vurgulayan Ergin, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez beyin son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç başarılmamış, şimdiye kadarki dini açıdan ilerlemesi hatta bunu bizim gönüldaş coğrafyamıza kadar yayar halde olması birilerini ve özellikle emperyal güçleri rahatsız etmiştir. Yıllarca menkıbeler üzerinde dini istismar eden çevreler, aslında Amerika ya da İsrail sermayesiyle iş güden çevreleri ürkütmüştür. Bu çevreler adeta kamikaze saldırılarıyla din, millet, toplum ve ümmete saldırı haline dönüşmüşlerdir. Bu saldırılarla gerçek yüzleri ortaya çıkmaktadır. Bir kez daha Osman Ünlü denen şahsı şiddetle kınıyorum, halkımızı da bu tip insanlara karşı uyanık olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

TGRT'nin son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i hedef almasının iyi okunması gerektiğini söyleyen Özgür-Der Batman Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Sevim, "Bunun temelinde sahih din anlayışına karşı ve bu çizginin ta geçmişten beri İslam ümmetinin getirmiş olduğu o ıslah çizgisine karşı son derece hurafeye dayalı, batılı anlayışlara dayalı bir anlayış yatıyor. TGRT çizgisinin geçmişten beri bir çırpınışıdır." ifadelerini kullandı.

TGRT çevresinin geçmişten beri İslami şahsiyetlere karşı hazımsızlıkları olduğunu ifade eden Sevim, konuşmasının sonunda şunları kaydetti: "Mehmet Görmez'in sahih din anlayışı açısından bugünkü Diyanet teşkilatına ciddi bir ıslah çabası içerisinde olduğuna inanıyoruz. TGRT'nin bu çırpınışları sadece bugün Mehmet Görmez'e karşı değil, geçmişte Hasan El-Bennalara, Seyid Kutuplara, Şah Veliyullah Dehlevilere karşı ümmet çizgisinin ıslah metoduna, ıslah kanadına, ıslah damarına karşı göstermiş oldukları bazı şebekelere ve güç odaklarına adeta bir ısmarlama mantığı içinde olduklarını düşünüyoruz." (İLKHA)