Batman’da Ücretsiz Ekmek Kuyruğu

Batman’da Ramazan ayı boyunca dağıtılacak olan ücretsiz ekmek için fırının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Aralarında çok sayıda Suriyeli muhacirin de bulunduğu ihtiyaç sahipleri, iftara birkaç saat kala yaklaşık 20 yıldır her Ramazan ayında ücretsiz ekmek dağıtan fırının önünde kuyruğa giriyor. Günlük 500 ekmeğin dağıtıldığı fırında kişi başı 2 ekmek veriliyor.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, hayırseverlerin katkılarıyla ücretsiz ekmek dağıtımı yaptıklarını kaydeden fırıncı Şerafettin Yüce, geçen yıl yoksullara 30 bin ekmek dağıttıklarını belirtti.

Yüce, “Ekmeğin yanı sıra bazı hayırseverlerin giyim ve ayakkabı yardımını da dar gelirlilere ulaştırıyoruz. Ramazan ayı sonrasında da yine ihtiyacı olanlar için askıda ekmek bulunduracağız.” dedi.