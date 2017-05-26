Batman’da Karakola Malzeme Taşıyan Sivil Araca Saldırı!
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yedibölük ve Bölükkonak köyleri arasındaki yola PKK’lı militanlarca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
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Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yedibölük ve Bölükkonak köyleri arasındaki yola, PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandı.
AA’da yer alan habere göre, el yapımı patlayıcı, PKK’lı militanlarca, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada araçta bulunan İdris Yüksel (36) hayatını kaybetti, İlyas Çetinbaş (45) da ağır yaralandı.
Çetinbaş, Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bölgede PKK’ya yönelik operasyon başlatıldı.
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