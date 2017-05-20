Batman’da Ekin Çocuk Oyun Evi Yılsonu Etkinliği Yapıldı

Program oyun evinde eğitim gören öğrenciler tarafından okunan Kur’an tilaveti ile başladı. Özgür-Der Batman yönetim kurulu üyesi Şefik Sevim selamlama konuşması yaptı. Şefik Sevim konuşmasında; “Yetiştirilen salih evladın sürekli devam eden bir sadaka olduğunu, bizlere emanet edilen bir sermaye olması gerektiğini vurguladı. Alternatif eğitim kurumları ve ailenin ortak çabalarıyla ancak ifsada karşı yeni nesli koruyabileceğimizi vurguladı. Kutsallarımızla barışık bir neslin ancak merhameti, paylaşımı, öğrenebileceğine değindi. Özgür-Der ailesi olarak en temel endişemiz bu tür çabaları ticari bir kaygı ile değil, yarın Rabbimizin huzurunda ona layık bir nesil yetiştirme konusunda ne kadar şahitliğimizi yerine getirip getirmediğimizdir. Ailelerimizin Özgür-Der’e karşı göstermiş oldukları bu güven ve teveccühten dolayı teşekkürleri dile getirerek konuşmasını sonlandırdı. Her sınıf öğrencileri öğrendikleri sûre, şiir ve hadisleri okudu.

‘’Teslim ol Rabbine’’ ve ‘’Öğreniyorum Güzel Dinimi’’ adlı ilahiler okundu. ‘’Zulmü alkışlayamam’’ dramasının sonunda da zulüm altında olan Suriye, Mısır, Doğu Türkistan ve Filistin bayrakları kaldırıldı. Kur’an hatmeden çocuklara dernek yönetimi tarafından madalyaları takıldı.

Etkinlik sonunda oyun evindeki çocukların kendi emekleri olan sergi ilgi gördü.

Haber: Esranur Sevim

Foto: Ömer Faruk Çelik