Batman’da Bir Kafe: Kitap Okuyana Ücretsiz İçecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında İmam Hatipliler Derneği’nin ( ÖNDER) Batman’daki şubesinin “Okumak Özgürlüğe Kanat Çırpmaktır” projesi kapsamında Batman’ın Kültür Mahallesi’nde oluşturulan kafe okuyuculara kapılarını açtı.

AA’da yer alan habere göre, yaklaşık üç bin kitabın olduğu kafede kitap okuyanlara çay, kahve ve kurabiye ikram ediliyor.

Kafenin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, projedeki hedefin gençleri güzel şeylere yönlendirmek olduğunu belirterek, “Her kitap bir bilgi hazinesidir, okyanuslara açılan penceredir. Bu kapsamda milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, üreten, bilinçli gençlik yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

Fatma Zehra İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Helin Dindar, kitap kafenin kitap okuma ihtiyacını çeşitlilik açısından karşılayabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencisi Bahattin Sırlan, rahat ortamda kitap okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.