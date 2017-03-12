Batman’da “Ailede İletişim” Konusu İşlendi

Özgür-Der Batman şubesinde Asiye Türkan tarafından “Aile’de İletişim” konusu ele alındı.

Özgür-Der Batman şubesinin düzenlemiş olduğu alternatif eğitim seminerleri kapsamında bu ay Aile Danışmanı-Yazar Asiye Türkan tarafından “Aile’de İletişim” konusu ele alındı. Yazar gündüz kız imam hatip lisesi öğrencilerine de bir sunum gerçekleştirdikten sonra akşam 20:00’da Özgür-Der külliyesinde interaktif bir sunum yaptı. Ertesi gün de eğitici bayanlara yönelik projesini detaylandırdığı bir kaç oturumdan oluşan uzun zamanlı bir değerlendirme, proje tanıtma toplantısı gerçekleştirdi. Cuma akşamı bay ve bayanların katılımıyla yapılan konuşmayı slayt eşliğinde gerçekleştiren Asiye Türkan Almanya’da kurucusu olduğu “Müslüman Aile Eğitim Kurumu”nda yürüttüğü “Aile Projesi” bağlamında sunumunu gerçekleştirdi. Sunumdan önce yazar hakkında kısaca özgeçmiş bilgisi ve çalışmaları aktarılarak seminere başlandı. Aile olgusunun önemine değinerek konuya giriş yapan Türkan, aile-evlilik olgusunu şematik slaytlarla aktarmaya çalıştı.

Güvenli mekan bağlamında; Aile-eş ortamı-Akraba/Komşu/Arkadaş ortamı – Adil Toplum şeklinde iç içe geçen halkalar üzerinden dairesel bir şema ile güvenli mekan ihtiyacına değindi. Bu dairesel şemada en ortada aile/eş ile güvenli mekan inşa edilebileceğini, bunun sağlanmasıyla güvenli arkadaş/komşu/akraba ile güvenin tesis edileceğini nihayet en son tüm bunların inşasıyla adil ve güvenilir bir toplumun gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Böylece insanın en temel ihtiyaçlarından olan can, akıl, inanç, mal ve nesil güvenliğinin tesisi sağlanmış olacağını belirtti. Ardından ailenin devamlılığı için gerekli en temel olguları ele alan yazar, Rum suresi 21. Ayet bağlamında konuyu açıkladı. “Yine sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza MEVEDDET(Sevgi) ve MERHAMET yerleştirmesi de O’nun mucizevî işaretlerinden biridir. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir topluluk için alınacak dersler vardır. Rum Suresi-21” Konuşmacı meveddet bağlamında bazı tespitlerde bulundu: “Hayat sevince ve sevilince güzeldir. Sevgisiz bedenler için yaşanan her şey bir yüktür. Yük olmamak ve yük almak için seven bir kalbe ve sevilen bir bedene sahip olmak gerekmektedir. Sevilen bir bedenin sevdiğine verebileceği çok şey vardır. Verebilmesi ve verdiği ile mutlu edebilmesi için sevdiğini tanımalıdır. Tanıyabilmek için de konuşmalıdır. Konuşmadan, muhabbet etmeden sevgiler oluşmayacaktır. Muhabbet etmek, sevginin kalpte kökleşmiş halidir. Kalpte kökleşen sevgi eyleme muhakkak geçecektir. Sevginin eyleme geçme haline de meveddet denir. Meveddet kalpte yer ettiğinden dolayı, karşılıksız sevgi özelliğine sahiptir. Muhabbetin pratiğe dönüşü olan meveddet, seven ve sevilen arasında sağlam, yıkılmaz bir köprü oluşturmuştur. Ne kadar şiddetli depremler olsa da asla sarsılmayacaktır.”

Yine ayette geçen ikinci kavram olan merhamet ile ilgili olarak ise şu tespitlerde bulundu: “ Sözlüklerde “bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanan merhamet; bu acımadan dolayı diğer insanları esirgemeye, korumaya, sevgi göstermeye, iyilik yapmaya zorlayan duygudur. Katı kalpleri yumuşatan, kini ve düşmanlığı bitirip sevgiye dönüştüren, düşmanlıkları sonlandıran, kardeşliği oluşturan ulvi duyguların bütününü kapsar. İnsanlığın temelinde merhamet dolu bir kalbe sahip olmak vardır. Her insanın kendisi üzerine merhamet edilmeye ihtiyacı vardır. Ne kadar merhametli olunursa, o kadar merhameti hak ettiği bilinmelidir. İçten gelen ses duyulmalıdır ki, merhamete layık olunabilsin.”

Konu bağlamında “kavvam” kavramına da değinen Asiye Türkan, evin yönetiminin/yöneticiliğinin erkeğe verildiğini ama bu yönetimin de adil, merhametli ve sorumlu olmakla yükümlü bir yöneticilik olması gerektiğini vurguladı. Son olarak Almanya’da yürüttükleri “Aile Projesi” hakkında bilgi veren yazar, proje sayesinde gençlerin evliliğe bilinçli bir tercihle ve bilinçli bir eş olarak adım atmalarını sağladıklarını ifade etti. Projenin 14 oturumdan oluştuğunu belirten yazar, oturum konularını şöyle sıraladı:

1-Aile Bir Okuldur

2-İnsan Nedir?

3-Kadın Erkek Tipleri

-Evliliğe Giden İlk Adım

5-Nişan

6-Beraberliğin Meşruluğu

7-Yolunda Giden Bir Evlilik İçin

8-Doğru İletişim

9-Ailede Problemler ve Çözüm Yolları

10-Ailede Ekonomik Tutumlar ve Medyanın Etkisi

11-Kariyer mi “Karı Yer” mi?

12- Aile İçi Şiddet Faktörleri

13-Evlilik ve Mahremiyetleri

14-Boşanma

Her bir oturum başlığına dair genel bilgiler verdikten sonra dinleyicilerle iletişim konusunda uygulamalı bir örnek eğitim gerçekleştirildi. Eğitim uygulamasından sonra soruları cevaplayan konuşmacı semineri bitirerek kitaplarını imzaladı.

Haksöz Haber-Batman

Foto: Musa BEYDÜZ