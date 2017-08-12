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Batman ve Tunceli’de PKK Saldırısı!

Batman ve Tunceli’de PKK Saldırısı!

Batman’ın Sason ilçesinde ve Tunceli’nin kırsalında PKK’lı militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

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Batman’ın Sason ilçesinin kırsalında bulunan Kelhasan bölgesinde bir askerî aracın geçişi sırasında yola daha önce PKK’lı militanlarca tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tunceli’de de PKK Saldırısı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı timlerince kentin kırsalında PKK’lı militanlara yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 askerî personel yaralandı.

Helikopter ile Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden durumu ağır olan biri, sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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