Batman Üniversitesi'nde KHK Protestosu

Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde bir araya gelen Batman’daki bazı STK’lar, geçen gün yayınlanan KHK’larla akademisyenlerin Batman Üniversitesinden ihraç edilmesine tepki gösterdiler.

Batman Üniversitesi Merkez Kampusu önünde basın açıklaması yapan STK’lar, daha sonra kampus kapısının önüne siyah çelenk bıraktılar.

STK’lar adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin’in, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’u istifaya çağırdı.

Ergin açıklamasında, “Rektör Durmuş, göreve başladığı günden bu yana yüzlerce akademisyen, idareci, memur hatta hizmetlinin görev yerini değiştirmiştir. Görevden alınan personelin bir kısmı ise bizzat kendisi tarafından son birkaç ay içinde atanmıştır. Görevden almalar hizmetin daha verimli yürütülmesini değil, adeta çalışma barışını bozmanın hazzını yaşamayı amaçlamaktadır. Yarınından emin olamayan üniversitemiz personelinin görev yapma isteği dibe vurmuştur.” dedi.

FETÖ isnadıyla görevden alınan akademisyenlerin FETÖ ile hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını savunan Ergin, “Rektör Durmuş, mütedeyyin insanların arasındaki farklardan bihaber, her dindarı potansiyel FETÖ’cü bilen, somut gerçeklerden değil, intikam almayı hedefleyen bir OHAL komisyonu oluşturmuştur. Komisyon, iptal edilen rektörlük seçimlerinde muhalif olan öğretim üyelerini hedef tahtasına koymuş, dindar insanlara yönelik her ihbarı ganimet bilerek mağduriyetler oluşturmuş, öğretim elemanlarının yaklaşık dörtte birini soruşturmaya tabi tutmuştur. Mağdur edilen personelin önemli bir kısmı Batman kamuoyunun yakından tanıdığı, FETÖ ile hiçbir ilişkisi bulunmayan, bilakis FETÖ ile mücadelesiyle tanınan mütedeyyin kimlikli akademisyenlerdir. Görünen o ki, Rektör Durmuş, FETÖ soruşturmalarını sulandırmaya çalışmaktadır.” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından STK temsilcileri, Batman Üniversitesi merkez kampus kapısına siyah çelenk bırakmalarının ardından dağıldı. (M.Fatih Akgül - İLKHA)