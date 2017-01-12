Batman Özgür-Der'den Suriye'ye Battaniye Yardımı

Batman Özgür-Der, üye ve gönüldaşlarının bağışlarıyla temin ettiği bir tır battaniyeyi Suriye’ye ulaştırdı.

Batman Özgür-Der ''Her evden iki battaniye'' kampanyası kapsamında, battaniye yüklü bir kamyonu, İHH'nın Kilis'teki lojistik merkezi üzerinden Suriye'nin "Azez" bölgesindeki kamplara ulaştırdı. Battaniye yardımının yanında çadırlarda yaşayan ailelere bizzat maddi yardım yapıldı.