Batman Özgür-Der, Suriye’ye 5 Tır Yardım Gönderdi

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29.12.2016 15:16
Batman Özgür-Der, Suriye’ye 5 Tır Yardım Gönderdi
Özgür-Der Batman Şubesi 3 Tır un, 1 tır makarna ve 1 Tır da battaniyeden oluşan toplam 5 tır yardım malzemesini İHH'nın Kilis'teki lojistik merkezi üzerinden "Azez" bölgesindeki kamplara ulaştırdı.

Özgür-Der gönüllüsü bir grup iş adamının katkılarıyla gerçekleştirilen yardım organizasyonuna Batman'dan Şefik Sevim ve Latif Rüzgar da katıldı.

Önümüzdeki günlerde un, battaniye ve çocuk ayakkabısı gibi temel ihtiyaçların kamplardaki muhacir kardeşlerimize ulaştırılmasını amaçlayan organizasyonlar devam edecektir. Azez bölgesindeki kamplarda mevcut olan mescit çalışmaları ve yetimhaneler bire bir sahada görülerek yetkililerden görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber: Meryem Beyza Sevim

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