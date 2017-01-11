Batman Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 Tutuklama

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
11.01.2017 17:05
Batman Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 Tutuklama
Batman merkezli soruşturma kapsamında, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15’i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütü’ne (FETÖ) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 23 zanlıdan 15’i tutuklandı, 8’i ise adlî kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari 7 Zanlı Aranıyor

Firari 7 zanlının gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.

Batman merkezli 16 ilde Gülen örgütüne yönelik 3 Ocak’ta düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • MİT Mahkemeye ByLock Programının Nasıl İşlediğini Anlattı09 Ocak 2017 Pazartesi 21:43
  • Komisyon, 15 Temmuz'daki İstihbarat Trafiği Tartışmalarına Son Noktayı Koydu09 Ocak 2017 Pazartesi 14:04
  • Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!09 Ocak 2017 Pazartesi 10:40
  • Adana’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 40 Gözaltı09 Ocak 2017 Pazartesi 10:31
  • Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu09 Ocak 2017 Pazartesi 05:31
  • Eskişehir'de FETÖ İddianamesi Kabul Edildi08 Ocak 2017 Pazar 13:20
  • 15 Temmuz Gecesi Malatya’da Yaşananlar (Video)07 Ocak 2017 Cumartesi 16:58
  • AKOM'u İşgal Eden Darbeciler Müebbet Hapisle Yargılanacaklar06 Ocak 2017 Cuma 14:19
  • Darbe Girişimine İlişkin İlk Mahkeme Kararı Erzurum'da Çıktı05 Ocak 2017 Perşembe 21:48
  • FETÖ Soruşturmasında 380 İş Adamına Gözaltı Kararı Çıktı!05 Ocak 2017 Perşembe 21:42
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim