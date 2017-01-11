Batman Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 Tutuklama
Batman merkezli soruşturma kapsamında, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15’i tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütü’ne (FETÖ) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA’da yer alan habere göre, sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 23 zanlıdan 15’i tutuklandı, 8’i ise adlî kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Firari 7 Zanlı Aranıyor
Firari 7 zanlının gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.
Batman merkezli 16 ilde Gülen örgütüne yönelik 3 Ocak’ta düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: batman, fetö, gülen örgütü, tutuklama
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Batman Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 TutuklamaBatman merkezli soruşturma kapsamında, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15’i tutuklandı.
Kahramanmaraş’taki ‘FETÖ’ Soruşturması: 6 TutuklamaKahramanmaraş’ta, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 zanlı tutuklandı.
‘FETÖ’ Soruşturması: 60 İş Adamı TutuklandıGülen örgütüne (FETÖ) finansman sağlayıp, örgüt adına himmet topladıkları iddia edilerek mahkemeye sevk edilen 110 iş adamından Bekir ve Mahmut Sami Boydak’ın da aralarında bulunduğu 60’ı tutuklandı.
FETÖ Soruşturması Kapsamında 110 İş Adamına Tutuklama TalebiFETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 164 iş adamından 110'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Erzurum’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 7 Polis TutuklandıErzurum’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 emniyet mensubundan 7’si tutuklandı.
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Pragmatist, Ilımlı, Reformist, Zengin: Rafsancani
- Salih Müslim: ABD Silah Veriyor, Rusya Büromuz Çalışıyor!
- Birkaç Günlüğüne Ayrıldığı Evi Döndüğünde Başka Ülkedeydi!
- Rafsancani’nin Cenazesinde Muhalifler Gövde Gösterisi Yaptı
- Anayasa Değişiklik Paketinin 2. Maddesi de Kabul Edildi
- “Rusya, Rejimin Garantörlüğü Konusunda Zayıf Kaldı”
- ‘FETÖ’ Soruşturması: 60 İş Adamı Tutuklandı
- Gazze’deki Elektrik Sıkıntısı Büyüyor!
- Obama Kendisini Birçok Alanda “Başarılı” Görüyor!
- ABD, PKK’nın Suriye’deki Uzantısı PYD’yi de Masada İstiyor!
- 100 Fransız YPG/PKK’yi Eğitiyor
- CHP’li Enis Berberoğlu Hakkında Müebbet İstemi
- Pragmatist, Ilımlı, Reformist, Zengin: Rafsancani
- Salih Müslim: ABD Silah Veriyor, Rusya Büromuz Çalışıyor!
- “Rusya, Rejimin Garantörlüğü Konusunda Zayıf Kaldı”
- ‘FETÖ’ Soruşturması: 60 İş Adamı Tutuklandı
- Anayasa Değişikliği Vesayet Düzenini Geriletecek mi?
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- “Sincar’daki PKK ve Musul’daki IŞİD Arasında Fark Yok”
- Esed Rejimi, 13 Bin Varil Bombasıyla 635 Kişiyi Katletti
- Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
- İran Devriminin İslamiliği ve Haşimi Rafsancani Hilal tv’de Konuşulacak
- “Modern Dönemde Müslümanlık ve Ateizmin İflası”
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim