Batı Tandanslı Vakıflar PKK/PYD’ye Para Aktarıyor

Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak

Vakıf adı altında örtülü istihbarat faaliyetinde bulunan kurumlardan Mercy Corps, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yasaklanmıştı. Ancak kurum, değişik adlar altında çalışmalarını sürdürüyor.

Batı ülkeleri, Suriye’nin kuzeyini işgal eden PKK/PYD’ye, yüzlerce dernek ve vakıf üzerinden yılda 1,5 milyar dolar para aktarıyor. ABD destekli Suriye PKK’sının işgali altında bulunan Afrin, Ayn İsa, Kamışlı, Ayn el-Arab, Münbiç ve Tel Abyad gibi bölgelere yönelik çok sayıda ‘sivil’ çalışma yürütülüyor. Ancak bunların hepsi de istihbarat çalışmalarını perdeleme işlevi görüyor. Ajan vakıflarca yürütülen sahte projelerin başlıkları hayli dikkat çekici: ‘Demokrasiyi güçlendirme’, ‘insan hakları ve vatandaşlık bilinci’, ‘tarıma dayalı üretkenliği artırma’, ‘demokrasi ve toplum standardını yükseltme’, ‘hayvancılığın geliştirilmesi’ vs... Yeni Şafak’ın bölgede konuştuğu birçok vakıf temsilcisi, üretilen projelerle 2015 yılından buyana PKK/PYD’ye teslim edilen paranın 4 milyar doları geçtiğini vurguladı.

ÖRTÜLÜ İSTİHBARAT İÇİN 8 BİN KİŞİ

Yalnızca Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay’da Suriye’ye yardım amaçlı faaliyet gösteren dernek ve vakıf sayısı 500’den fazla. Son dönemde kapatılan sözde yardım kuruluşu çalışanları ise gayrı resmi yollardan faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede etkin yabancı yardım kuruluşları adına çalışan kişi sayısı ise 7 ila 8 bin arasında değişiyor. 'Yardım' derneklerinin yanında Avrupa ve ABD menşeli birçok araştırma şirketi de şubeleri aracılığıyla PKK/PYD’ye destek veriyor. Sıradan bir çalışanın 2 bin ila 3 bin 500 dolar arasında maaş aldığı bu kuruluşlarda yönetici maaşları ise 8 bin ila 10 bin dolar arasında değişiyor. Cephe hattında konuşlanan ve binlerce çalışanı bulunan yabancı kuruluşlar Suriye içerisi ve ülke dışına çıkanlar konusunda istihbarat altyapısı oluşturuyor. Tüm köy, kasaba ve şehirlerdeki kişilerin etnik kökeni, siyasi görüşü ve geçmişine dair geniş bir bilgi havuzu oluşturan STK’lar elde ettikleri bilgileri istihbarat birimlerine aktarıyor.

PARAYI ELDEN TESLİM EDİYORLAR

Türkiye’de doğrudan şube açan ya da paravan kuruluşlar aracılığıyla PYD’ye para gönderen STK’lar İstanbul’da bulunan yabancı merkezlerden de nakit desteği alıyor. Banka ve benzeri legal kurumların kullanılmadığı para transferleri, sözkonusu kuruluşlar için çalışan TC vatandaşlarına elden teslim edilerek sahaya karayolu ile gönderiliyor. Örtülü istihbarat faaliyeti yürüten yabancı kuruluşlardan önemli bir kısmı BM destekli donörler (bağışçı) tarafından da fonlanıyor. PKK’nın Suriye uzantısına destek veren dernek ve vakıflar OCHA programı kapsamında, yetkinlik, koruma, himaye, sağlık, eğitim, gıda ve benzeri konu başlıkları altında hazırlanan sahte projeler için milyon dolarlık bütçe desteği sağlıyor. Mercy Corps, IMPR-Humanitarian Organization The Community, CRS-Catholic Relief, DRC-Danish Refuge Council, World Vision, IRC-International Recue Commitee, NRC-Norwegian Refugee Council, People In Need, Irish Aid bu kurumlardan bazıları.

Örgütün izin belgesi

PKK/PYD, kendisine para getiren ajan vakıfların temsilcilerine ‘bölgede çalışabilir’ ruhsatı veriyor. Yeni Şafak, Rakka-Ayn İsa bölgesinde PKK destekçisi Eastern Mediterranean Institution (Doğu Akdeniz Enstitüsü) isimli kuruluş için terör örgütü tarafından düzenlenen izin belgesine ulaştı. ABD ve Avrupalı STK’ların desteklediği ve başkanlığını Safvan Muakit isimli Suriyelinin yaptığı derneğe ilişkin belgede, “2016 Haziran-2017 Haziran dönemi arasında istikrarın sağlanması, kalkındırma projeleri, sivil toplumu güçlendirme için serbest çalışma izni verilmiştir” ibaresi yazıyor. Suriye PKK’sının Ayn İsa birimi tarafından düzenlenen belgede ayrıca dernek merkezinin Gaziantep olduğu bilgisine de yer veriliyor. Bölgede etkin bir diğer dernek olan ve Reca el-Tali isimli Suriyeli yönetimindeki, CCSDS/Center Of Civil Society And Democracy For Syrians de PKK/PYD’nin para kaynakları arasında gösteriliyor.

Kılıfına uydurdular

Uluslararası sözde yardım kuruluşları tarafından fonlanan lokal dernek ve vakıflar, Ayn el-Arab, Münbiç, Tel Abyad, Afrin, Ayn İsa, Süluk, Dırbesiye, Amude, Kamışlı, Resulayn gibi PKK/PYD bölgelerine sevk ettiği nakdi yardımları ‘ÖSO bölgelerine göndermiş gibi’ gösteriyor. Sözde yardım kurumları, Suriye içerisinden ve mülteci kamplarından toplanan kimlik bilgilerine nakdi yardım yapıldığını gösteren sahte raporlar hazırlıyorlar. Yine ÖSO bölgesine yapılmış gibi gösterilen, gıda, temizlik, sağlık, eğitim vb malzemelere ait sahte faturalar bu kurumlara hizmet veren muhasebeci ve mali müşavirler tarafından temin edilerek faaliyet raporuna ekleniyor. Nesnel olmayan projeler için ayrılan bütçeler, 2-3 milyon dolardan 70-80 milyon dolara kadar değişkenlik gösterebiliyor.

PKK'LIYI VE SOSYALİSTİ SEVİYORLAR

Çalışan tercihinde ise PKK sempatizanı ya da sosyalist düşünceden gelen Suriyelileri seçen Batılı STK’lar, son dönemde Türkiye’de artan denetimler sebebiyle farklı yöntemlere başvuruyor. Önceden izinleri alınmış tabela dernekler, kapananların yerini alarak çalışmalarını sürdürüyor. Kapatılan ya da ciddi takibata uğrayan dernek elemanları ise evlerinde ve cafelerde buluşarak çalışmaya devam ediyor.