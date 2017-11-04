Batı, Sisi’nin İnsan Hakları İhlallerinden Endişeliymiş

Kanada, İtalya, Almanya, Hollanda ve İngiltere'nin, Mısır'da Zorla Kaybedilenlerin Aileleri Birliği Koordinatörü ve Avukat İbrahim Mutevelli'nin (53) gözaltında tutulmasından ve cezaevi koşullarından endişe duyduğu bildirildi.

Almanya'nın Kahire Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Kanada, İtalya, Almanya, Hollanda ve İngiltere tarafından Mutevelli'nin gözaltında tutulmasına ilişkin yayımlanan ortak açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Mutevelli'nin 7 haftadan bu yana gözaltında tutulmasından ve içinde bulunduğu söylenen tutukluluk şartlarından derin edişe duyulduğu ifade edildi.

Mısır yönetiminden "anayasada geçen sivil toplum özgürlüğünü ve işkenceye karşı korumayı garanti altına alması" talep edilen açıklamada, cezaevi koşullarına ilişkin de şeffaf olunması istendi.

Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, 13 Eylül'de "yalan haberler yaymak ve yasa dışı örgüt kurmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan İbrahim Mutevelli'nin 15 gün gözaltında tutulmasına karar vermişti.

MÜTEVELLİ, 10 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mısır'da Zorla Kaybedilenlerin Aileleri Birliği Koordinatörlüğünü de yürüten hukukçu Mutevelli, 10 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentine gitmek üzereyken gözaltına alınmıştı.

İbrahim Mutevelli'nin, tutulduğu cezaevinde işkenceye maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmiş, Mısır yönetimi ise bunları yalanlamıştı.

Mısır'da bağımsız insan hakları örgütü "Mısır Özgürlükler ve Haklar Koordinasyonu"nun yayımladığı raporda, yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 254 kişinin zorla kaybedildiği bildirilmiş, kaybedilenlerin tamamının erkek olduğu, yaşlarının 18-35 arasında değiştiği duyurulmuştu.

Uluslararası hukuk literatüründe "zorla kaybetme" terimi, "muhalif grupları bastırma ve sindirme amacıyla uygulanan şiddet yöntemi" olarak tanımlanıyor.

Mısırlı yetkililer, insan hakları örgütleri tarafından bu konuda yapılan çalışma ve raporları kabul etmiyor. Yetkililer, Mısır'da yasal olmayan yöntemlerle gözaltına alınan veya alıkonulan hiç kimse olmadığını ifade ediyor.