Batı Şeria'daki Seçimlerde Bağımsızlar Çoğunluğu Kazandı

Batı Şeria'da sadece Fetih Hareketi'nin katıldığı yerel seçimlerde kesin olmayan resmi sonuçlara göre bağımsızların çoğunluğu kazandığı bildirildi.

Filistin Seçim Merkez Komitesi Başkanı Hanna Nasır, El-Bira kentindeki merkez binada düzenlediği basın toplantısında, 145 belediyede gerçekleşen seçimlere katılım oranının yüzde 53,4, geçerli oyların 403.213 bin, boş bırakılan oy pusulaların oranının yüzde 1,3, geçersiz oy oranının ise yüzde 2,75 olduğunu açıkladı.

Nasır, bağımsızlar listesinden aday olanların sandıkların yüzde 65'ini, parti listelerinden aday olanların ise yüzde 35'i kazandığını kaydetti. Nasır, seçim sonuçlarına yapılan itirazların incelenmesi sonucu bunlardan hiçbirinin sonuçları etkilemeyeceğinin anlaşıldığını dile getirdi.

Batı Şeria'daki seçimler dün yerel saatle 07.00'de başlayıp 19.00'da sona ermişti.

AA