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Batı Şeria'da 'Siyonist İsrail'in Aksa'daki Uygulamalarına Tepki Yürüyüşü'

Batı Şeria'da 'Siyonist İsrail'in Aksa'daki Uygulamalarına Tepki Yürüyüşü'

​​​​​​​İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri, Batı Şeria'da protesto edildi, İsrail askerlerinin gösteriye müdahale etmesi sonucu 9 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

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AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında yüzlerce Filistinli, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişlerinde Müslümanlara getirdiği kısıtlamaları protesto etti.

İsrail askerleri gösteriye gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etmesi sonucu onlarca kişi gazdan boğulma tehlikesi geçirdi. Olayda ayrıca 3 kişi gerçek, 3 kişi plastik mermi ile yaralanırken bir kişi de gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de Mescid-i Aksa'ya karşı yapılan ihlalleri protesto eden Filistinlilere, İsrail askerlerinin müdahale etmesi üzerine onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 3 kişi plastik mermi ile yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

İsrail eski şehir kapılarını yeniden kapattı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs’ün eski şehir beldesine giren tüm kapıları yeniden kapattı. İsrail polisi eski şehir bölgesinde oturanlar ve turistler dışında kimsenin girişine izin vermiyor.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

AA

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