Batı Şeria'da 2 Siyonist Yerleşimci Öldürüldü
Siyonist İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 siyonist yerleşimcinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını açıkladı.
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Siyonist yerleşimcileri hedef alan bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğü, 2'sinin ise yaralandığı aktarıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin sağlık durumuna ilişkin detay verilmeyen açıklamada, söz konusu kişinin Siyonist İsrail askerlerince vurulduğu ifade edildi.
Ramallah kentinin kuzeyindeki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde gerçekleştirildiği belirtilen olayda yaralanan iki yerleşimciden birinin olay yerinde tedavi edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Siyonist İsrail basınında ise hastaneye kaldırılan üçüncü Yahudi yerleşimcinin de öldüğü yönünde haberler yer aldı.
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