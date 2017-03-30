Batı İstihbaratı AK Parti-Kemalistler İttifakını Bozmaya Çalışıyormuş!

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30.03.2017 08:36
Batı İstihbaratı AK Parti-Kemalistler İttifakını Bozmaya Çalışıyormuş!
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'e göre Batının istihbarat kurumları (CIA-BND-MI6) AK Parti-Kemalistler arasındaki ittifakı bozmaya çalışıyorlarmış…

HAKSÖZ HABER

Gün geçmiyor ki, gazete köşelerinde birileri çıkıp müthiş analizler yapmasın. Son büyük analizde Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’den geldi. Övür, Batılı istihbarat kuruluşlarının hedefinin AK Parti ile Kemalistler arasındaki ittifakı bozmak olduğunu belirtti. Övür’ün bahsettiği Kemalistler, CHP mi, İşçi Partisi mi, Atatürkçü Düşünce Derneği mi veya hala aba altından sopa gösteren TSK’ya çöreklenmiş darbeciliği geleneği haline getirmiş Kemalist subaylar mı merak ettik?

Mahmut Övür’ün yazısındaki söz konusu bölüm:

“Küresel güç odakları referandum sürecinde yükselen siyasi tansiyonu da dikkate alarak, Türkiye içindeki siyasi yapıların karşı karşıya gelmeleri hesabını yapıyor.  Anlayacağınız yeni ve tehlikeli bir oyun bu.

Bu yaklaşıma içeriden de destek verenler var. Denilen şu: O gece FETÖ'cüler yalnız değildi, "darbeci Kemalistler" de işin içindeydi. Bu iddiaya ordu içindeki veya dışındaki Kemalistler; "Hayır değildik, tam tersine FETÖ'cülere karşı ulusalcı subaylar direndi" deseler bile, algının oluşmasını isteyenler ısrarla aynı şeyi söylüyor. Sözünü ettiğimiz istihbarat örgütleri tam da bunu yapıyor.

Peki, bununla neyi hedefliyorlar? Hedefleri belli; teröre ve FETÖ'ye karşı kendiliğinden ve doğal oluşan AK Parti- ulusalcı ittifakını bozmak, mevcut toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek.

PKK ve çevresini iyi bilen yazar Cengiz Sapmaz Serbestiyet.com'da sözü edilen istihbarat örgütlerinin FETÖ'yü temize çıkarmak için kurduğu üç aşamalı "tuzak"ı şöyle anlatıyor:

"Birinci adımla, devlet içindeki istikrar berhava edilmek; ikinci adımla, özellikle PKK ile mücadelede başarılı bir grafik gösteren Kemalist kadrolar ile AK Parti karşı karşıya getirilmek, Kemalist kadrolar rencide edilmek isteniyor. Üçüncü adımla FETÖ'nün 15 Temmuz darbesini planlamadığı, özünde sivil ve demokratik bir oluşum olduğu kanaati yeniden uyandırılmak isteniyor."

Suriye üzerinden devreye sokulmak istenen kirli planlar da hesaba katılınca, bütün bu kirli oyunlara karşı herkesin "milli demokrat" siyasi hatta buluşması gerekiyor. Çevremizi saran küresel kuşatmayı atlatmanın başka yolu yok.

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