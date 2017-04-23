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  3. Batı Aydınının Geldiği Nokta: Erdoğan’a Suikast Düzenlesin!

Batı Aydınının Geldiği Nokta: Erdoğan’a Suikast Düzenlesin!

Fransa'nın en ünlü uluslararası politika uzmanlarından Philippe Moreau Defarges canlı yayında 'Erdoğan'a Suikast Düzenlenmeli' diyerek uluslararası bir skandala imza attı.

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