Başsavcının Hayatını Kaybettiği Kazada Yeni Gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin yaşamını yitirdiği, koruma polis memuru Ramazan Uğur'un ise yaralandığı trafik kazasıyla ilgili, Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer başkanlığındaki yürütülen soruşturma kapsamında, makam otomobiline çarpan kamyonun sahibi Z.A. gözaltına alındı.

Bir ay önce alkollü yakalandığı için ehliyetine 2019'a kadar el konulan kamyon şoförü U.T'nin ayrıca SRC belgesinin de olmadığı tespit edilirken, kaza sırasında kamyona tonaj sınırının üstünde yük yüklendiği öğrenildi.

Kazadan 4 gün önce Denizli'ye gelen kamyon şoförünün, altyapı işi alan taşeron şirketteki kamyonu kullanmaya başladığı belirlendi.

AA