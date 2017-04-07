Başsavcılıktan 'Boydak Holding' Açıklaması
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı sanıkların, vergi borçlarını zamanında ödemeleri için hesaplarında bulunan tedbirin kısmi olarak kaldırıldığını, bunun dışında soruşturma aşamasında konulan bütün tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "FETÖ/PDY sanıklarından soyismi Boydak olanların mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırıldığına" dair haberler yer aldığı belirtildi.
Soruşturma aşamasında tüm sanıkların taşınmazlarına, mal varlığı değerlerine, şirketlerdeki ortaklık paylarına, hak ve alacaklarına, banka ve diğer kurumlardaki hesaplarına Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince 3 Ağustos 2016'da tedbir konulduğu hatırlatılan açıklamada, 2. Sulh Ceza Hakimliğince Boydak Holding AŞ ve bağlı şirketlerin yönetim yetkilerinin kayyum heyetine devredildiği, 2. Ağır Ceza Mahkemesince Hes Hacılar Elektrik A.Ş'ye kayyum atandığı, kayyumluk yetkilerinin de TMSF'ye devredildiği aktarıldı.
Açıklamada, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Nisan 2017'de yapılan yargılama sırasında sanıkların, devlete ait gelir, veraset ve intikal vergilerini ödemek amacıyla kişisel hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını talep ettikleri, mahkemenin de vergi borçlarının yasal süresi içinde ödenmesi amacıyla hesaplarında bulunan tedbirin kısmi olarak kaldırılmasına karar verdiği ifade edilerek, bundan öte soruşturma aşamasında konulan bütün tedbirlerin halen devam ettiğini vurgulandı.
Bir kısım sanıklar hakkında da ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğü, bu nedenle şüphelilerin taşınmazlarına, diğer mal varlığı değerlerine, banka ve mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, şirketlerdeki ortaklık paylarına, hak ve alacaklarına 3 Ağustos 2016'da 1. Sulh Ceza Hakimliğince el konulduğu ve bu kararın halen devam ettiği bildirildi.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- İBB Katil Ordu’nun Korosunu Bu Vasatta Nasıl Davet Edebiliyor?
- Direnişçiler Hama’da İranlı Bir Komutanı Öldürdü
- Rusya ve İran'dan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine İlk Tepki
- İtalyan Futbolcu Totti'den Suriye Duyarlılığı
- ABD Suriye’de Esed Rejimine Ait Hava Üssünü Vurdu
- Diyanet’ten İdlib Hutbesi!
- Esed Rejimi ve Muhalifler ABD’nin Suriye’deki Hamlesini Değerlendirdi
- Erdoğan, İdlib'deki Katliamda İkizlerini Kaybeden Baba İle Görüştü
- Numan Kurtulmuş'tan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine Dair Açıklama
- NATO: Kimyasal Saldırı Kötü Ama Barış Tiyatrosu Oynamaya Devam Edelim!
- Hatay’a Düşen Esed’e Ait Uçağın Pilotu Tutuklandı
- Kocaeli Üniversitesi’nde İdlib İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
- İBB Katil Ordu’nun Korosunu Bu Vasatta Nasıl Davet Edebiliyor?
- Rusya ve İran'dan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine İlk Tepki
- Diyanet’ten İdlib Hutbesi!
- ABD Suriye’de Esed Rejimine Ait Hava Üssünü Vurdu
- Hatay’a Düşen Esed’e Ait Uçağın Pilotu Tutuklandı
- HDP’li Ayşe Acar Başaran Serbest Bırakıldı
- Rusya’dan ABD’ye Gözdağı: Suriye Hava Sahasına İlişkin Anlaşmayı Askıya Aldı
- Erdoğan, İdlib'deki Katliamda İkizlerini Kaybeden Baba İle Görüştü
- Lübnan'dan Esed Rejiminin Suriye'de Kimyasal Silah Saldırısına Tepki
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Fransa'da Bir Cami Daha Kapatıldı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim