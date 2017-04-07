Başsavcılıktan 'Boydak Holding' Açıklaması

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07.04.2017 22:15
Başsavcılıktan 'Boydak Holding' Açıklaması
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY sanıklarından aralarında Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırıldığına dair açıklama yapıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı sanıkların, vergi borçlarını zamanında ödemeleri için hesaplarında bulunan tedbirin kısmi olarak kaldırıldığını, bunun dışında soruşturma aşamasında konulan bütün tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "FETÖ/PDY sanıklarından soyismi Boydak olanların mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırıldığına" dair haberler yer aldığı belirtildi.

Soruşturma aşamasında tüm sanıkların taşınmazlarına, mal varlığı değerlerine, şirketlerdeki ortaklık paylarına, hak ve alacaklarına, banka ve diğer kurumlardaki hesaplarına Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince 3 Ağustos 2016'da tedbir konulduğu hatırlatılan açıklamada, 2. Sulh Ceza Hakimliğince Boydak Holding AŞ ve bağlı şirketlerin yönetim yetkilerinin kayyum heyetine devredildiği, 2. Ağır Ceza Mahkemesince Hes Hacılar Elektrik A.Ş'ye kayyum atandığı, kayyumluk yetkilerinin de TMSF'ye devredildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Nisan 2017'de yapılan yargılama sırasında sanıkların, devlete ait gelir, veraset ve intikal vergilerini ödemek amacıyla kişisel hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını talep ettikleri, mahkemenin de vergi borçlarının yasal süresi içinde ödenmesi amacıyla hesaplarında bulunan tedbirin kısmi olarak kaldırılmasına karar verdiği ifade edilerek, bundan öte soruşturma aşamasında konulan bütün tedbirlerin halen devam ettiğini vurgulandı.

Bir kısım sanıklar hakkında da ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğü, bu nedenle şüphelilerin taşınmazlarına, diğer mal varlığı değerlerine, banka ve mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, şirketlerdeki ortaklık paylarına, hak ve alacaklarına 3 Ağustos 2016'da 1. Sulh Ceza Hakimliğince el konulduğu ve bu kararın halen devam ettiği bildirildi.

AA

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