'Başörtüsü Yasağı Türkiye'de Sorun Olmaktan Tamamen Çıkmış Oldu'

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23.02.2017 00:08
'Başörtüsü Yasağı Türkiye'de Sorun Olmaktan Tamamen Çıkmış Oldu'
Milli Savunma Bakanı Işık, "Başörtüsü yasağı Türkiye'de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSKbaşörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Başörtüsü yasağı Türkiye'de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu." dedi.

Işık, Mecliste, gazetecilerin, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, TSK'da Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Işık, "Başörtüsü yasağı Türkiye'de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu. İsteyen başörtüsüyle mesleğini icra edebilecek. Bu zaten jandarma ve poliste önceden kaldırılmış bir yasaktı. Bu düzenlemeyle TSK'dan da kaldırılmış oldu." diye konuştu.

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