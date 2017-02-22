“Başörtüsü Yasağı Türkiye’de Sorun Olmaktan Tamamen Çıkmış Oldu”

»Ana Sayfa»Gündem
22.02.2017 18:27
“Başörtüsü Yasağı Türkiye’de Sorun Olmaktan Tamamen Çıkmış Oldu”
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin, “Başörtüsü yasağı Türkiye’de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Meclis’te, gazetecilerin, Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan düzenleme kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Genelkurmay Karargâhı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

AA’da yer alan habere göre, Işık, “Başörtüsü yasağı Türkiye’de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu. İsteyen başörtüsüyle mesleğini icra edebilecek. Bu zâten jandarma ve poliste önceden kaldırılmış bir yasaktı. Bu düzenlemeyle TSK’dan da kaldırılmış oldu.” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Mültecileri Bile Savaş Alanına Süren İran'ın İthamlarını Kabul Etmiyoruz!”20 Şubat 2017 Pazartesi 21:48
  • Referandum Hakkında Görüşünü Açıklayan Savcıya İnceleme20 Şubat 2017 Pazartesi 20:31
  • Küçükçekmece'de Doğalgaz Patlaması: 7 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:56
  • Diyanet’ten İstanbul ve Ankara’da Ezan Sesine Sınırlama20 Şubat 2017 Pazartesi 11:16
  • İstanbul'a Mahalle Bekçileri Geri Geliyor19 Şubat 2017 Pazar 17:02
  • Başbakan Yıldırım, Barzani'yle Görüştü19 Şubat 2017 Pazar 14:39
  • CHP’li Vekil: “Bu Sistemi Getirenler Laik Bir Diktatörle de Tanışabilir”19 Şubat 2017 Pazar 13:46
  • Yıldırım: Rakka'da Doğrudan Operasyona Girmeyeceğiz18 Şubat 2017 Cumartesi 23:27
  • HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan Gözaltına Alındı18 Şubat 2017 Cumartesi 22:29
  • Davet ve Kardeşlik Vakfı’nda Yönetim Değişikliği Yapıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:26
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim