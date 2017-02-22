“Başörtüsü Yasağı Türkiye’de Sorun Olmaktan Tamamen Çıkmış Oldu”
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin, “Başörtüsü yasağı Türkiye’de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu.” dedi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Meclis’te, gazetecilerin, Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan düzenleme kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Genelkurmay Karargâhı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.
AA’da yer alan habere göre, Işık, “Başörtüsü yasağı Türkiye’de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu. İsteyen başörtüsüyle mesleğini icra edebilecek. Bu zâten jandarma ve poliste önceden kaldırılmış bir yasaktı. Bu düzenlemeyle TSK’dan da kaldırılmış oldu.” diye konuştu.
Etiketler: fikri ışık, milli savunma bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri, tsk, başörtüsü yasağı
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