Başörtüsü Düşmanlığı Bu Kez BİLTES Koleji’nde Hortladı

Kemerburgaz’da faaliyet gösteren Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Can Uysal’ın kurucusu olduğu Biltes Koleji’nde başörtüsü skandalı yaşandı. İddiaya göre İlyas Çelik, Kemerburgaz’daki koleje giderek kızının okul kaydını yaptırdı. Küçük kızın okul kıyafetini almak için tekrar okulla görüşen Çelik’e “okulun kılık kıyafet yönetmeliği gereği kızının başörtülü okuyamayacağı” söylendi.

KAYDI İPTAL ETMEK İSTEDİLER

Velinin duruma tepki göstermesi üzerine telefonda görüştüğü okul yetkilisi, “Hesap numarası verin ödediğiniz parayı iade edip kaydı iptal edelim” dedi. Okul yöneticisi, öğrencinin ailesine sarf ettiği “11 yaşındaki kız çocuğu kapanma kararını kendi veremez, bu bana göre doğru değil” şeklindeki sözleri de ailenin tepkisini çekti.

KAPIDAN ALMAYACAKMIŞ!

Öğrencinin ailesi görüştüğü okula “Kızımız okul başladıktan sonra başörtülü şekilde okula gelseydi onu kapıdan geri mi gönderecektiniz” diye sorması üzerine aldığı cevapla şok oldu. Okuldan aileye, “Evet kapıdan gönderilecekti” cevabı verildi.

MÜFETTİŞLER DEVREDE

2014 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle öğrencilerin önündeki başörtüsü yasağı kaldırılmasına rağmen yaşanan bu olaylar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Yönetmeliğe aykırı hareket eden okul yönetimi hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Görevlendirilen müfettişler, konuyla ilgili ifadeleri almaya başladığı ve kısa süre içinde soruşturmayı tamamlayacakları öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak