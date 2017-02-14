Başörtülü Genç Kıza Saldıran Kadın Tutuklandı
AA’da yer alan haber göre, İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir lisede okuyan Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ettiği ve bu kadın tarafından darp edildiği gerekçesiyle polise başvurdu.
Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yiğit’e hakarette bulunarak darp ettiği belirtilen A.A.K. adlı kadını, gözaltına aldı.
A.A.K, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgusunun ardından “tehdit”, “hakaret”, “basit yaralama”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek” suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen şüpheli A.A.K’nin hâkimlik sorgusu sona erdi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli A.A.K’nin tutuklanmasına karar verdi.
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