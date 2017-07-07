Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ulu Cami'nin açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, polis evinde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle görüştü.

Bu yüzyılın başında büyük acılar yaşandığını belirten Görmez, "Biz de büyük acılar yaşadık. İslam dünyasına baktığımız zaman kan ve gözyaşı, son 10 yılda, son 5 yılda Şam-ı Şerif çöktü, selam şehri Bağdat çöktü, ilim merkezi Kahire çöktü, hikmetin şehri Sana, Yemen, Trablus, Libya. Coğrafyamızın her tarafında adeta ümmetin bütün çocukları ateşlere doğru hareket halinde, büyük acılar yaşanıyor." dedi.

Avrupa ve Amerika'daki bazı gazete ile televizyonlarda Süryani kiliseleriyle ilgili çıkan iddiaları değerlendiren Görmez, bu yalan ve iftiralar üzerinden Türkiye'nin ve Diyanet İşleri Başkanlığının karalanmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Türkiye'de herkesin özgürce kendi değerlerini ve inançlarını yaşamaya devam edeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"On gündür Avrupa'nın, Amerika'nın bütün gazetelerinde Türkiye'nin, Türkiye’de yaşayan Süryaniler'in bütün kiliselerinin, Mor Gabriel Kilisesi'nin ve ona ait olan kabristanını ve bütün topraklarını Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis ettiğine dair bir yalan haber üzerinden kara bir propaganda yapılıyor. Halbuki Türkiye bu coğrafyada hiçbir ülkenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Bu topraklarda yaşayan ne kadar dini azınlık varsa onlara ait bütün vakıf mallarını iade etti. Hiçbir ülke iade etmezken Türkiye iade etti. Çünkü bu ülke büyük bir ülke. 4-5 asır önce bu ülkede farklı inançların mensupları bu topraklarda özgürce yaşadılar. İslam’ın emri gereği bunu yaptı ecdadımız. Şunu açıkça ifade edeyim, bu ülkede yaşayan herhangi bir dini azınlığın mabedini, toprağını, mülkiyetini Diyanet olarak kabul etmeyiz. Başkasına ait mülkiyeti gasp etmek İslam’ın reddettiği bir husustur."