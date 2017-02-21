“Başkanlar Günü”nde Trump Protestosu
ABD’nin başkenti Washington ve New York’ta toplanan protestocular, geleneksel olarak kutlanan “Başkanlar Günü”nde ülkenin yeni başkanı Donald Trump’ı protesto etti.
ABD’de her yıl şubat ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan “Başkanlar Günü”, bu yıl Trump’ın Beyaz Saray’daki birinci ayına denk geldi. Göreve başladığı günlerde ülke genelinde protesto edilen Trump, bu kez de ABD başkanlarına adanan günde “Benim Başkanımın Günü Değil” başlıklı eylemle protesto edildi.
New York, Chicago, Los Angeles gibi kentlerde de düzenlenen “Benim Başkanımın Günü Değil” eylemlerinin başkent ayağında göstericiler, kentin önemli meydanlarından Dupont Circle’da toplandı ve Trump karşıtı pankartlarla Beyaz Saray’ın önüne kadar yürüdü.
“Ayağa kalk, mücadele et!” ve “O, kanundan üstün değil!” gibi sloganların atıldığı protestoda özellikle Trump’ın vize yasağı en fazla tepki toplayan konu oldu.
New York’ta da Protesto Vardı
ABD’de resmî tatil olan “Başkanlık Günü”nde, Trump’a karşı New York’ta da “Benim Başkanımın Günü Değil” adlı protesto gösterisi yapıldı.
New York’taki gösteride, 10 bine yakın kişi Central Park’ın batısında 64. Sokak’ta toplandı. Daha sonra Trump’ın otelinin bulunduğu Columbus Circle’a yürüyen grup, “Donald Trump gitmeli!”, “Nefret etme, sev, işte bu Amerika’yı büyük yapar!”, “İnsanlık adına, faşist Amerika, hayır, hayır, hayır, hayır!” diye slogan attı.
Trump International Hotel karşısında toplanan eylemciler, “Hayır, faşist Amerika’yı kabul etmiyoruz!”, “Benim başkanım değil!” gibi Trump ve yönetimine yönelik mesajlar içeren pankartlar taşıdı.
Kısa Süreli Tartışma
Birkaç kişiden oluşan Trump destekçisi grup, protestocuların önünde, Trump yazan bir “bayrak” salladı. Bu kişilerle eylemciler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Trump’ın otelinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan New York polisi, yürüyüş sırasında eylemcilerin güzergâhın dışına çıkmamalarına büyük özen gösterdi.
Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen protesto sorunsuz sona erdi.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Suriyeli İşçiye İşkence Yapan Mahluk İfadesinde Kıvırdı
- Sakarya Özgür-Der Üniversite Gençliği Eğitim ve İstişare Kampı Düzenledi
- Nezaketen Dinleme Dönemi Nasıl Biter?
- “Reel Siyaset Kıskacında Vesayetten Kopma Mücadelemiz”
- Esed Rejimi ve Ortakları Kana Doymuyor: Berze’de Kanlı Gece
- ABD Basını: Protestolara Katılan Onlarca Kişi İşten Çıkarıldı
- Rusya’nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Çurkin Öldü
- Esed Rejimi Kimyasal Silah Kullanmaya Devam Ediyor!
- Filistinli Gazeteci Ömer Nizal Serbest Bırakıldı
- Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster Oldu
- Bahçeli'den Yeni İdam Çıkışı: AKP Top Çevirmesin
- Arakanlı Müslümanların Dramı ve İslam Dünyasının Sorumluluğu
- Suriyeli İşçiye İşkence Yapan Mahluk İfadesinde Kıvırdı
- “Reel Siyaset Kıskacında Vesayetten Kopma Mücadelemiz”
- Sakarya Özgür-Der Üniversite Gençliği Eğitim ve İstişare Kampı Düzenledi
- Rusya’nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Çurkin Öldü
- Suriyeli İşçiyi Dövdü, "Türk'ün Suriyeliye intikamı" Olarak Paylaştı
- Bu Kaçıncı İntihar?
- "Darbe Yaptım, Cezası İdam da Olsa Canım Acımaz"
- İran'da Gösteri ve Çatışmaların Önüne Geçilemiyor
- Yaşlılarla Çocukları Buluşturan “Yuva”
- Münih’te Oklar İran’a Döndü
- Diyanet’ten İstanbul ve Ankara’da Ezan Sesine Sınırlama
- İran Rejimi Ahvaz Halkının Taleplerini Karşılayacağına Sindirmeye Çalışıyor
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim