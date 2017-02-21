“Başkanlar Günü”nde Trump Protestosu

ABD’de binlerce kişi, geleneksel olarak kutlanan “Başkanlar Günü”nde ülkenin yeni başkanı Donald Trump’ı protesto etti.

ABD’nin başkenti Washington ve New York’ta toplanan protestocular, geleneksel olarak kutlanan “Başkanlar Günü”nde ülkenin yeni başkanı Donald Trump’ı protesto etti.

ABD’de her yıl şubat ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan “Başkanlar Günü”, bu yıl Trump’ın Beyaz Saray’daki birinci ayına denk geldi. Göreve başladığı günlerde ülke genelinde protesto edilen Trump, bu kez de ABD başkanlarına adanan günde “Benim Başkanımın Günü Değil” başlıklı eylemle protesto edildi.

New York, Chicago, Los Angeles gibi kentlerde de düzenlenen “Benim Başkanımın Günü Değil” eylemlerinin başkent ayağında göstericiler, kentin önemli meydanlarından Dupont Circle’da toplandı ve Trump karşıtı pankartlarla Beyaz Saray’ın önüne kadar yürüdü.

“Ayağa kalk, mücadele et!” ve “O, kanundan üstün değil!” gibi sloganların atıldığı protestoda özellikle Trump’ın vize yasağı en fazla tepki toplayan konu oldu.

New York’ta da Protesto Vardı

ABD’de resmî tatil olan “Başkanlık Günü”nde, Trump’a karşı New York’ta da “Benim Başkanımın Günü Değil” adlı protesto gösterisi yapıldı.

New York’taki gösteride, 10 bine yakın kişi Central Park’ın batısında 64. Sokak’ta toplandı. Daha sonra Trump’ın otelinin bulunduğu Columbus Circle’a yürüyen grup, “Donald Trump gitmeli!”, “Nefret etme, sev, işte bu Amerika’yı büyük yapar!”, “İnsanlık adına, faşist Amerika, hayır, hayır, hayır, hayır!” diye slogan attı.

Trump International Hotel karşısında toplanan eylemciler, “Hayır, faşist Amerika’yı kabul etmiyoruz!”, “Benim başkanım değil!” gibi Trump ve yönetimine yönelik mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Kısa Süreli Tartışma

Birkaç kişiden oluşan Trump destekçisi grup, protestocuların önünde, Trump yazan bir “bayrak” salladı. Bu kişilerle eylemciler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Trump’ın otelinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan New York polisi, yürüyüş sırasında eylemcilerin güzergâhın dışına çıkmamalarına büyük özen gösterdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen protesto sorunsuz sona erdi.

Kaynak: AA