Başkanın Görev Süresi Doldu Ama “Seçime Para Yok”
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bu yıl yapılması gereken başkanlık seçiminin “maddî olanaksızlıklar yüzünden” yapılamayacağını açıkladı.
Maliye Bakanı Pierre Kangudia, seçimi düzenlemenin maliyetinin 1,8 milyar dolar olarak hesaplandığını hatırlatarak, bu miktarın “pahalı” olduğunu söyledi.
Ülkede Başkan Joseph Kabila’nın görev süresi Kasım 2016’da dolmuştu.
Seçimi “Bilinçli Olarak” Geciktirdiği İddia Ediliyor
Hükümet ve muhalefet 2017’nin sonuna kadar seçimin düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varmış, bu anlaşmayla iki taraf arasındaki gerilim sonlanmıştı.
Muhalefet, hükümetin Kabila’nın görev süresini uzatmak için “bilinçli olarak” seçimi geciktirdiğini iddia ediyor.
Demokratik Kongo’nun seçim kurulu, kasım ayında yaptığı açıklamada 30 milyondan fazla seçmenin kayıt altına alınmasının en erken Temmuz 2017’de bitirilebileceğini belirtmişti.
Protestolarda En Az 50 Kişi Yaşamını Yitirmişti
Demokratik Kongo’da seçimler genellikle “şaibeli” oluyor. Geçen yıl başkanlık seçiminin ertelenmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda en az 50 kişi yaşamını yitirmişti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 55 yıldan uzun bir süredir “bağımsız” olsa da ülkedeki iktidar değişimleri hiçbir zaman “sancısız” gerçekleşmedi.
Üçüncü Kere Aday Olamıyor
Joseph Kabila, 2001’de babasının bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra ülkenin başına geçmişti.
Kabila girdiği iki seçimi kazanarak 2016’ya kadar başkanlığını sürdürse de ülkenin anayasası gereği üçüncü kere aday olamayacak.
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