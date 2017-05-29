“Başkalarına Güvenebildiğimiz Dönemler Geride Kaldı”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın Münih kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Avrupalıların kendi kaderini kendi ellerine almaları gerektiğini” belirtti.

AA’da yer alan habere göre, İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi’nden Almanya’ya dönen Merkel, “Başkalarına tamamen güvenebileceğimiz dönemler bir parça geride kaldı. Bunu son günlerde yaşadım.” ifadelerini kullandı.

Merkel, “ABD ve İngiltere ile dostluk içinde olunacağını” belirterek, “Ancak biz Avrupalılar olarak kendi geleceğimiz için kendimiz mücadele etmemiz gerektiğini bilmemiz lâzım, kendi kaderimiz için.” diye konuştu.

Merkel, Avrupa ülkelerine yönelik Almanya’nın yardım edebildiği yerde yardım edeceğini belirterek, “Avrupa iyi olduğunda Almanya da iyi olur.” dedi.