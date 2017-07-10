Başbakanlık Çalışanı 43 Kişiye ByLock Gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı aktif görevde olan 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA