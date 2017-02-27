Başbakan Yıldırım'dan 'Karargâh Rahatsız' Diyen Hürriyet’e Tepki
Halk oylaması sürecindeki ilk mitingini Kahramankazan'da gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde Hande Fırat imzasıyla yayımlanan “Karargâh rahatsız” başlıklı habere tepki gösterdi:
"Eskiden hatırlayın manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, hükümet yıkmak tarih oldu. 'Karargah rahatsız' bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi. Eskiden, 28 Şubat'ı başlatmadan önce büyük denen gazeteler bu manşetleri ata ata, halkın seçtiği iktidarı al aşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Şimdi bakıyorum, benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar."
“Dolar daha da inecek”
Yıldırım, doların lira karşısındaki değer kaybının devam edeceğini söyledi. "Bakın bir ay öncesine kadar dolar 4 lirayı görmüştü, bugün 3,60. Bu daha da inecek. Üst aklı, ekonomik kumpasları, oynanan oyunları boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da canlanacak, yeni yeni projeler hayata geçecek" dedi.
“Yeni anayasayla terörden kurtulacağız”
Yıldırım, 15 Temmuz’dan sonra ‘Kahraman’ unvanı verilen ilçenin halkının darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli bir direniş ortaya koyduğunu, 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Üssü'nü kuşattığını söyledi:
"Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da yine sizlerdiniz. Traktörlerini Akıncı Üssü'nün giriş çıkışını kapatmak için gözden çıkaran da sizdiniz. Allah yolunda vatan için ilk şehidi veren yine Kahramankazan ilçesi oldu. İşte bu yüzde bu destan sizin eseriniz.
Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerinin zihniyetinin Türkiye'den sonsuza kadar silinmesini sağlayacak. Hazır mıyız? Gücümüz millet, kararımız evet. Sevdamız daima millet, kararımız evet. FETÖ'nün elebaşısı Pensilvanya'da bu 'evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK, bölücü terör örgütü sizin bu 'evet'lerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor. Çünkü ,'Eyvah 48 günümüz kaldı, 48 günden sonra millet sandığa gidecek, (evet) diyecek bizim de biletimizi kesecek.' diyorlar. Yeni anayasayla Feto örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak, Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek. Semalarımızda millete bomba atan savaş uçakları olmayacak, semalarda çocuklar uçurtma uçuracak, gençlerimiz darbeciler tarafından hayatlarından koparılmayacak. Daha yaşanabilir güzel bir ülkenin geleceği için çalışacaklar."
Kaynak: AA
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