Başbakan Yıldırım’a Göre FETÖ’nün Siyasi Ayağı Yok
Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun “FETÖ'nün siyasi ayağı neden ortaya çıkarılmıyor?" sorusuna "FETÖ’nün siyasi ayağı yok. Olanlarla ilgili temizliği yaptık. Var diyorsa buyursun açıklasın, milletin kafasını karıştırmasın" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım CNN Türk ve Kanal D'nin ortay yayınında açıklamalarda bulundu. Yıldırım CHP Lideri Kemal Kılıçdarolu'nun “FETÖ'nün siyasi ayağı neden ortaya çıkarılmıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"FETÖ’nün siyasi ayağı yok. Olanlarla ilgili temizliği yaptık. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, partimiz içinde bazı yöneticiler bunların gereğiniz yaptık. Bizim bilmediğimiz bir şey var da Kılıçdaroğlu biliyorsa açıklasın. Üzülmez, kızmayız, ben yok diyorum, var diyorsa buyursun açıklasın, milletin kafasını karıştırmasın. Kimseyi korumayız, ister milletvekili olsun, ister babamın oğlu olsun, FETÖ’nün yanında olan kimseyi korumayız. Götürsün savcılara versin"
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Başbakan Yıldırım’a Göre FETÖ’nün Siyasi Ayağı YokBaşbakan Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun “FETÖ'nün siyasi ayağı neden ortaya çıkarılmıyor?" sorusuna "FETÖ’nün siyasi ayağı yok. Olanlarla ilgili temizliği yaptık. Var diyorsa buyursun açıklasın, milletin kafasını karıştırmasın" dedi.
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