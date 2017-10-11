Başbakan Yıldırım: Telefona Çıkmayan Müdürü Bana Bildirin

Karar’da yer alan habere göre, AK Parti’nin Afyonkarahisar’daki istişare toplantısının son gününde vekiller, bürokrasiden dem vurdu.

Söz alan bazı milletvekilleri, illerindeki sıkıntılarla ilgili aradıkları bürokratlara ulaşamadıklarını belirterek, “Bürokrasi siyasetin üzerinde.” ifadesini kullandı.

Eleştirilere hak veren Başbakan Binali Yıldırım ise “Bir genel müdürün milletvekilinin telefonuna çıkmaması söz konusu olamaz. Seçilmiş kişiler her zaman bürokrasinin önündedir. Telefonunuza çıkmayan bir bürokrat olursa bana bildirin.” dedi.

Yıldırım’ın vekillere daha çok bakanlarla iletişime geçmelerini tavsiye ettiği, gerek görülmesi hâlinde bürokratların muhatap alınması gerektiğini söylediği kaydedildi.

“Sert Söylem Kürtleri Rahatsız Ediyor”

Öte yandan, Irak Kürdistanı’nda 25 Eylül’de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu da toplantının gündem maddelerinden birini oluşturdu.

Referandumdan sonra yaşanan tartışmalara değinen Güneydoğu illerinden bir milletvekili, hükümetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yönelik üslubunun “çok sert” olduğunu, “daha yumuşak ve hassas bir dil” kullanılmasının yerinde olacağını belirtti.

Bölgedeki Kürt vatandaşların “sert söylemlerden” rahatsızlık duyduğunu dile getiren milletvekilini dinleyen Başbakan Yıldırım’ın dile getirilen hususları not ettiği belirtildi.