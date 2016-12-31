Başbakan Yıldırım: Sizin Acınız, Bizim Acımızdır
Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’den gelen mültecilerin kaldığı Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezi’ni ziyâret ederek, Suriyelilere hitap etti.
AA’da yer alan habere göre, alandakileri Arapça selâmlayan Yıldırım, “Bizler kardeşiz, bizler aynı yaratanın kullarıyız, bizler aynı peygamberin Hz. Muhammed’in (S.) ümmetiyiz. Suriye, Türkiye kardeştir, Suriyeliler, Türkler kardeştir.” ifadesini kullandı.
“Burada Kardeşlerinizin Arasındasınız”
Konaklama merkezindekilerin büyük acılar yaşadığını söyleyen Yıldırım, “5 yıldır, 6 yıldır memleketinden, köyünden, evinden, yerinden, yurdundan ayrı kalmanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ama burada kardeşlerinizin arasındasınız. Sizin acınız, bizim acımızdır, sizin sevinciniz, bizim sevincimizdir. Her zaman bugün de, yarın da beraber olacağız, her zaman yanınızda olacağız.” diye konuştu.
“İnşallah Bu Ateşkes Kalıcı Huzura Dönüşür”
Dün itibariyle uzun zamandan beri Suriye’de devam eden çatışmaların ateşkesle durdurulduğunu anımsatan Yıldırım, “Bu ateşkesin kalıcı hâle getirilmesi, oradaki, Halep’teki, Şam’daki, diğer bölgelerdeki acıların artık bir daha yaşanmaması için cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok büyük çaba sarf etti. Aynı zamanda hükümetimiz, cumhurbaşkanımızla beraber, Rusya’yla diğer ülkelerle de uzun uzun görüşmeler, müzakereler sonunda elhamdülillah bir başlangıç yaptık. İnşallah bu ateşkes kalıcı barışa, huzura dönüşür ve hepiniz memleketlerinize her şey yoluna girdiği zaman rahat içinde, huzur içinde dönme imkânınız olur.” değerlendirmesinde bulundu.
“Zulüm ile Abad Olunmaz”
“Kapımız, soframız, gönüllerimiz daima sizlere, kardeşlerimize açık oldu, bundan sonra da açık olmaya devam edecek.” diyen Yıldırım, “Nasıl bir zulüm yaşadığınızı, ne kadar büyük zorlukla karşılaştığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok ama çok iyi biliyoruz. Halep’in nasıl tarumar edildiğini, nasıl insanların hayatına son verildiğini, nasıl Haleplilerin göç etmek zorunda kaldığını iyi biliyoruz. Şunu bilin ki zulüm ile abad olunmaz, zalimler eninde sonunda hesabını verirler.” ifadelerini kullandı.
“Suriye’deki Zulme Seyirci Kaldılar”
Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız. Bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbirleriyle kardeştir. Türkiye, Halep’te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarıp onları selâmete erdirmeye çalışırken, mâlesef Batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep’teki, Suriye’deki zulme seyirci kaldılar, hiçbir şey yapamadılar. Sizlerin feryadınıza, çığlığınıza kulak vermediler. Onlar duymadılar ama Türkiye duydu, kardeşleriniz duydu. Sizin feryadınıza biz kulak verdik. Bütün eldeki imkânları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk. Kardeşliğin gereği neyse, insanlığın gereği neyse onu yaptık.”
Yıldırım, 40-46 bin insanı Halep’teki katliamdan kurtararak İdlib’deki güvenli bölgeye naklettiklerine dikkat çekerek, “Şimdi İdlib civarında kamplara yerleştiler, her türlü ihtiyaçları Türkiye’den, Türkiye’deki kardeşlerinden temin ediliyor. Her türlü yardım malzemesi tırlarla gönderiliyor, sağlık hizmetleri veriliyor, hastaların tedavisi yapılıyor.” dedi.
“Bu Sabilerin Çektiklerinin Hesabını Dünya, İnsanlık Veremiyor”
Bu zor günlerin de geride kalacağını, dayanışmayla, kardeşlikle bunların üstesinden geleceklerini vurgulayan Binali Yıldırım, “Hem Suriye’de hem Türkiye’de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara, bunun hesabını, dünya sessiz olsa da, sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye’dir. Bu sabilerin, bu gençlerin, bu hanımefendilerin, beyefendilerin çektiklerinin hesabını dünya, insanlık veremiyor.” şeklinde konuştu.
Başbakan Yıldırım, alandaki gençlere, “Çok çalışacağız, inşallah geleceğe hazırlanacağız, ülkelerimizi kalkındırmak için, kardeşliğimizi arttırmak için el ele vereceğiz, güzel günleri tekrar getireceğiz.” diye seslendi.
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