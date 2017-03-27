Başbakan Yıldırım: “Seçim Barajı İndirilebilir”

Televizyonların genel yayın yönetmenleriyle buluşan Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirse seçim barajının indirileceğini söyleyen Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir bu seçim barajı. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım" diye konuştu.

Yıldırım, bu tarz değişikliklerin ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’nin devreye girmesi hâlinde konuşulabileceğini vurguladı:

"İstikrarı sağlamak amacıyla baraj yüksek tutulmadı mı? Şimdi artık bu istikrarı sandıkta vatandaş sağlıyor. Dolayısıyla birtakım barajlarla istikrarı garanti altına almak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu yüzden barajla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Temsilde adalet... 'Baraj yüksek olunca temsilde adalet olmuyor.' deniyordu, burada o sorun da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla her yönüyle Seçim Kanunu'nda böyle bir değişikliğe gidilebilir. Milletvekillerinin hangi usullerle seçileceği, hangi yöntem olacağı konusu da oturulup konuşulacak, bir partinin vereceği karar değil ama biz AK Parti olarak biz buna açığız.

Oturup bütün partilerle konuşacağız, makul bir noktada buluşursak bu değişikliği de yaparız. Bu, yapılan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir parçası değil, bunun dışında anayasa konusu olmadığı için hemen 16 Nisan'dan sonra oturup konuşalım bu işi, biz hazırız."

“Rahat bir şekilde evetle sonuçlanacağına inanıyorum”

Halk oylamasına ilişkin kamuoyu araştırmalarında "evet" ve "hayır" oylarının birbirine yakın olduğunun ifade edilmesi üzerine Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"20 günlük bir süre var. 20 gün içerisinde mutlaka vatandaşın kararında, kararsızların kararında kesin bir sonuç ortaya çıkacak. Biz kampanya yapıyoruz, anketlerle ilgilenmiyoruz. Vatandaşla mümkün mertebe daha fazla bir araya gelmeye çalışıyoruz, getirdiğimiz bu değişikliği anlatıyoruz. 'Hayır' grubundakilerin yanlışlarını, bunların doğrusunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğrusunu isterseniz ben, öyle kritik bir durum falan görmüyorum. Rahat bir şekilde evetle sonuçlanacağına inanıyorum.".

“MHP ile birlikte program yapmayacağız”

Referandum kampanyası kapsamında MHP ile birlikte program yapmayacaklarını belirten Başbakan, “Beraber program yapmıyoruz ama MHP de biz de 'Evet' kampanyası yapıyoruz, hedefimiz aynı” dedi.

Başbakan, MHP'li muhaliflerin toplantılarında çıkan olaylar hakkında da şöyle konuştu:

“Tabii orada MHP'nin kendi bünyesinde olan bir sorun. Olmamasını tercih ederiz ama bu da bir sonuç, bir vaka. Biz İçişleri Bakanlığımıza kesin talimat verdik. Her türlü programı kim yapmak istiyorsa, muhalif, müzahir, kim olursa olsun, yer temini konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ayrıca toplantının genel asayişini, toplantının yapılmasını engelleyici faaliyetlere de müsamaha gösterilmeyecek. Bunlar çok net bir şekilde söylendi.”

“Bütün Avrupa bize karşı şeklinde değerlendirmek hata olur”

Başbakan Yıldırım, İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartla ilgili olarak “Kabul edilebilir bir şey değil. Bu, tamamen suçtur. Türkiye, diplomatik yollardan yapılması gerekeni yapmıştır. Zannediyorum onlar da soruşturma başlattılar” dedi.

'Bütün Avrupa bize karşı' şeklindeki değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyen Yıldırım, “Avrupa'yı toptancı usulle değerlendirmek yanlış olur. Bazı ülkeler daha makul, bazı ülkeler ise maalesef olumsuz bir tutum içerisindeler” diye konuştu.

“100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık”

Başbakan Yıldırım, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray üyeliğinden çıkarılması hakkında “Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA