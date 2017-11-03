Başbakan Yıldırım: Liseye Geçiş Modelinin Son Şekli Verildi

Başbakan Binali Yıldırım, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erzincan Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yıl Açılışı"nda, üniversitenin yeni akademik yılının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Daha önce Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi'nde akademik yıl açılışına katıldığını hatırlatan Yıldırım, "Bugün baba ocağında, memleketimdeyim, Erzincan'dayım. Erzincan Üniversitesindeyim. Bu bana ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Üniversiteleri ziyaret etmekten, gençlerle karşılaşmaktan keyif aldığını dile getiren Yıldırım, geleceğe hazırlanan öğrencilerin heyecanını görmenin, kendisini gençlik yıllarına götürdüğünü söyledi.

"Ülkeyi yönetenler bazen kendilerini yenileyemiyorlardı"

Ülke nüfusunun yüzde 16,5'inin gençlerden oluştuğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Maalesef zaman zaman gençlerimizin ülke için potansiyel tehlike olarak görüldüğü yılları yaşadık. Pek çok alanda gençlerimiz yok sayıldılar, dikkate alınmadılar. Gençliğimizin geleceğe yürüyüşünü zaman zaman engellerle durdurmaya çalıştılar. Niye? Çünkü ülkeyi yönetenler, bazen kendilerini yenileyemiyorlardı, değişimi okuyamıyorlardı. Dolayısıyla gençlerden, genç fikirlerden adeta korkuyorlardı. Birçok neslimiz bu vehimler sebebiyle hayallerinden oldu. Hatırlayalım, katsayı adaletsizliği yüzünden istedikleri üniversitelere giremeyen gençlerimiz oldu. Kızlarımız, başörtüsü nedeniyle üniversite kapılarından geri dönmek mecburiyetinde kaldı."

Yıldırım, AK Parti hükümetleri olarak gençlere ilk günden beri güvendiklerini ve inandıklarını kaydetti.

"Gençlere hizmet etmek boynumuzun borcu"

Başbakan Yıldırım, gençlerden daima güç aldıklarını belirterek bu güçle gençlere gereken desteği verdiklerini söyledi.

"Ülkesini seven, milletine hizmet etmek için gayret gösteren bütün gençlere hizmet etmek bizim, yönetim sorumluğu alan bizlerin boynunun borcudur. Çünkü sizler, ülkemizin geleceğisiniz ve bu ülkeyi biz sizlere devredeceğiz." ifadesini kullanan ve genç nüfusun ülken nüfusunun yüzde yüzünü oluşturmadığına işaret eden Yıldırım, "Ama yakın bir gelecekte sizler ülkenin yüzde yüz nüfusunu oluşturacaksınız. Aynı zamanda da ülkenin sorumluluğunu almış olacaksınız. O bakımdan sizleri geleceğe hazırlamak, 2023 hedefine, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne, muasır medeniyetler seviyesine hazırlamak, 2053 - 2071 vizyonu kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

'Liseye geçiş modelini bu seneden itibaren uygulayacağız'

Başbakan Yıldırım iki hususa dikkat çekmek istediğini belirterek, bunlardan bir tanesinin üniversiteye girişte uygulanan sınav giriş sistemindeki değişiklik olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "Kısa süre önce 2018-2019 yılı için üniversite giriş sisteminde bazı yenilikler yapıldı. Bu yenilikler kamuoyunda tartışıldı, görüşüldü, gereken öneriler, uyarılar dikkate alındı, ona göre gözden geçirildi. Buradaki amaç şudur; üniversitelerimize girişte lise, ortaokullarda öğrenen, donanımlı hale gelen gençlerin emeklerinin boşa gitmemesi." ifadesini kullandı.

Bu nedenle sınavın basitleştirildiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Çünkü eskiden 76 üniversite vardı. Şimdi 186 üniversite var. Liselerden mezun olanların sayısı, neredeyse üniversiteye gireceklerin sayısına yaklaştı. Biraz fazlalık var. Geçmiş yıllardan da beklemeleri olmasa her lise mezunu, üniversiteye girebilecek hale geldi ancak yine de bir seçmeye ihtiyaç var. Çünkü bazı üniversiteler, bazı fakültelere daha daha yoğun talep oluyor. Orada da bir sıkışma meydana geliyor. Bazılarında daha az talep var. Bunu dengelemenin yolu, sınavla ölçmek ve sınavla buraya hak kazanan gençleri belirlemek. Bu konu, inşallah uygulanacak ve sonuçlarını göreceğiz."

Başbakan Yıldırım, liseye geçişte uygulanacak model konusunda da şunları kaydetti:

"TEOG diye bilinen, ortaokuldan liseye geçiş için bir sistem vardı. Bu sistemde de bir değişikliğe gidiyoruz. Bu seneden itibaren inşallah uygulayacağız. Bunun son şekli verildi. Milli Eğitim Bakanlığımız, uzmanlar, hocalarımızın görüşleri, toplumdaki ilgili STK'ların görüşleri dikkate alınarak bir çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde Milli Eğitim Bakanımız kamuoyuyla velilerle vatandaşlarla paylaşacak. Bu açıklandıktan sonra kamuoyundan gelecek öneriler, destekler veya eleştiriler olabilir. Bütün bunları da dikkate alarak uygulamanın son şeklini vermiş olacağız. Amacımız, mevcudu kaldırırken daha iyisini, daha kolayını, daha fazla başarı ölçümünü sağlayacak bir sistem ikame etmek, yerine getirmek. Bu amaçlarla çok titiz bir çalışma nihayet tamamlanmış oldu. Ümit ederim ki bu uygulama ile beraber ortaokuldan liseye geçişlerde de yavrularımız istedikleri en güzel bölüme, okula tercihlerini yapabilmiş olsun."

AA