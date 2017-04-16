Başbakan Yıldırım: Kimsenin Kalbi Kırık Olmasın

Resmi olmayan sonuçlara göre referandumdan çıkan “evet”in ardından Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde toplanan kalabalığa balkondan hitap etti. Yıldırım, “Kimsenin kalbi kırık olmasın, kimse mahzun olmasın.” dedi.

Oyunu İzmir’de kullanan Başbakan Binali Yıldırım, öğle saatlerinde gittiği Ankara’daki Başbakanlık Resmi Konutu’nda seçim sonuçlarını ailesi ve danışmanlarıyla takip etti.

Başbakan Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre “evet” oylarının önde çıkmasının ardından, balkon konuşmasını yapmak için AK Parti Genel Merkezi’ne gitti.

Başbakan Yıldırım, konvoy eşliğinde AK Parti Genel Merkezi’ne giden otobüsten yol boyunca vatandaşları selâmladı. Meşalelerle seçim sonucunu kutlayan bazı gruplar, Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, genel merkezin önünde toplanan kalabalık tarafından da coşkuyla karşılandı. Başbakan Yıldırım, yaptığı balkon konuşmasında, “Kimsenin kalbi kırık olmasın, kimse mahzun olmasın.” dedi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

Erdoğan’a, Bahçeli’ye Teşekkür

“Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun: Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bölücü hâinler aklına koysun: Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması gayriresmi sonuçlara göre ‘evet’le neticelendi. Cenâb-ı Mevlâ’m hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandığa gidip tercihini yapan ve demokrasimize sahip çıkan bütün vatadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Halk oylamasının güvenliğini sağlayan güvenlik teşkilâtına milletim adına teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine teşekkür ediyorum. İlk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 260 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama, demokrasi tarihimizde milletimizin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı, huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, aziz milletim. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye’nin demokrasisine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Kurucu genel başkanımız, lideriniz, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan, defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle, saygıyla bütün teşkilâtım adına selâmlıyorum. Demokratik tercihin ortaya çıması için hepimiz çok çalıştık, gayret ettik. Bu sürede sahaya çıkan herkese ülkem, miletim, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum. Heyecanınızla, coşkunuzla kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anayasa değişikliğinin hazırlanmasında birlikte çalıştığımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilâtlarına teşekkür ediyorum. Diğer partilerimize de yaptıkları olumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

“Millet ‘Evet’ Dedi ve Noktayı Koydu”

“Durmak yok, yola devam... Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Elbette farklı düşünce, çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğimizi ve beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasinin de güzelliği budur. Farklı fikirlere saygı duymak, birbirine üstünlük sağlamak değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik ama son sözü millet söyledi: ‘Evet’ dedi ve noktayı koydu.”

“Bizim Nezdimizde Öteki Beriki Yoktur”

“Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır, dedik. Halkımız seçimini yapmış, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke, millet artık hiçbir vesayete, harici müdahaleye, tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgtüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye’ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir. Bu seçimler Türkiye demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya gösterdi. Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Meşru siyasi alandaki rekabet, birlik ve bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır. Bu halk oylamasıın kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye’dir, Türk mlletidir. Şimdi birlikte Türkiye olma zamanı. ‘Evet’ çıktığı için mutluyuz. Milli iradeyle aynı yönde olmak büyük bir şereftir, bu büyük mutluluğa gölge düşürecek her türlü davranış ve yorumdan ebette kaçınacağız. Bize yakışan vakarla anlatmaya devam edecğiz. Bizim nezdimizde öteki beriki yoktur. Kimsenin kalbi kırık olmasın, kimse mahzun olmasın.”

“‘Hayır’ Diyenler de ‘Evet’ Diyenler de Birdir ve Aynı Şekilde Değerlidir”

“Türkiye’ye müdâhil olmak isteyen, Türkiye’nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşadı. Onların değil, Türkiye’nin dediği oldu, milletin dediği oldu. Şimdi önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları çalışarak yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz. Bugün demokrasi, millet, hukuk devleti, yurt içinde yurt dışında yaşayan 83 milyon vatandaşımız kazandı. Bu sistem değişikliğyle beraber birlik ve beraberliğimizi, ekonomimizi daha da güçlendirip büyüteceğiz. Kalkınmamızı hızlı hâle getireceğiz. İç ve dış düşmanlarla mücadelemiz daha da şiddetlenecek. Terörden arındırılmış, kardeşliği sağlamlaştırılmış, örnek ülkeler arasına ülkemizi hep beraber sokacağız. Bütün vatandaşlarımızın hak ve hukukunu gözümüz gibi koruyacağız. ‘Hayır’ diyenler de ‘evet’ diyenler de birdir ve aynı şekilde değerlidir. Bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, hepsini selâmlıyorum. Biz biriz, beraberiz ve birlikte Türkiye’yiz. Bütün farklılıklarımızla bir bütünüz. Demokrasi ortak değerimizdir. Sonucun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bütün teşkilâtlarımıza ve milletime sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”