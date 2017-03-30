Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bittiğini Doğruladı

Başbakan Yıldırım, NTV-Star televizyonu ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yıldırım, burada yaptığı açıklamalarda Fırat Kalkanı Harekatı’nın bittiğini teyit etti.

Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bittiğini belirterek, "Bundan sonra ihtiyaç olması halinde yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın "başarılı olduğuna" ilişkin bir ifade yer aldığı anımsatılarak, harekatın genişlemesinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Fırat Kalkanında 2 bin 15 kilometrekare bir alanı biz emniyete aldık. El Bab'ın alınmasıyla birlikte emniyete alındı. Orada Özgür Suriye Ordusu yerleşti. Türkiye'den giden Suriyeliler oraya yerleştiler, hayat normale döndü." değerlendirmesini yaptı.

Her şeyin kontrol altında olduğunu anlatan Yıldırım, "Bundan sonra gerek DEAŞ'a yönelik gerek başka bir şekilde bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat yaparsak, bu yeni bir harekattır. Yani Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir, bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak." diye konuştu.