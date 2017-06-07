Başbakan Yıldırım Darbe Tahmin Uzmanlığına Soyunan Selvi ile Kafa Geçmiş!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen günlerde ileri sürdüğü "FETÖ'cüler aralarında 15 Haziran’a kadar yapılacak darbeyi tartışıyorlar" iddiasının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisine esprili bir dille "Darbe ne zaman oluyor?" diye sorduğunu aktardı.

Yıldırım'a “Allah korusun” diye karşılık verdiğini ifade eden Selvi, "Bunun üzerine, 'Darbe yapacak olan tarih verir mi?' diye konuştu. 'Bu sefer bir tarihten söz etmişler' dedim" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "Darbe tehdidinden kabine değişikliğine kulisler" başlığıyla yayımlanan (7 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Meclis'te AK Parti grubu öncesindeydi. Bakanlarla, milletvekilleriyle sohbet ediyorduk. Etrafında kalabalık bir heyetle Başbakan göründü.

Bizim bulunduğumuz bölüme gelince esprili bir şekilde, “Darbe ne zaman oluyor” dedi.

“Allah korusun” diye karşılık verdim. Bunun üzerine, “Darbe yapacak olan tarih verir mi?” diye konuştu. “Bu sefer bir tarihten söz etmişler” dedim.

Rodos’ta FETÖ’cü kaçakların, “15 Haziran’a kadar ne olacağını göreceğiz. Bu sefer çok kan akacak. Bayramı kimin yapacağını göreceğiz” sözleri, darbe tehdidini yeniden gündemimize soktu.

Darbe paranoyası içinde yaşayamayız. Süratle normalleşmemiz gerekiyor. Ama bu dikkatli olmaya engel değil. 15 Temmuz’dan önce FETÖ’cülerin darbe yapma kapasitesi var mı konusu gündeme geldiğinde, “Mümkün değil, o güçleri yok”diye kestirip atılmasaydı,15 Temmuz yaşanmayabilirdi.