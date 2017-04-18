Başbakan Yıldırım: Bu Oylamanın Kazananı Bütün Millet Olmuştur
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı makamının yer aldığı ana binanın şeref kapısı önünde kurulan platform üzerinden vatandaşlara hitap etti.
AA’da yer alan habere göre, Başbakan Yıldırım, konuşmasına, “Sayın Cumhurbaşkanı’m, pazar günü gerçekleşen halk oylaması sürecinde vatandaşlarımızın huzuruna çıktığınız için, zat-ı devletlerinize ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Demokrasinin güçlenmesine, hukuk devletinin sağlam temeller üzerinde gelişmesine ve Türkiye’nin güçlenmesine yaptığınız önderlikten dolayı hükümetimiz adına teşekkür ediyorum.” diyerek başladı.
Yıldırım, halk oylamasında milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini belirterek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabul edildiğini ifade etti.
Anayasa değişikliğine ve yeni hükümet sistemine “evet” diyen milletin kararının önemine işaret eden Yıldırım, değişime “evet” diyen milli iradeyi bir kez daha saygıyla selâmladığını kaydetti.
“Halk Oylamasında Milletin Verdiği Mesaj Açıktır”
Yıldırım, halkın sözünün üzerinde hiçbir sözün bulunmadığını, halkın ve milletin emanetini taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız. Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güvenini kazanmış siyasi irade olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye’nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven için, verilen onay için tekrar şükranlarımı sunuyorum.
Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasında milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Millet, demokrasiye bir kez daha ‘devam’ demiş, doğu ve güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermişlerdir.”
“Referandum Çoğulcu Demokrasimize Güç Katmıştır”
İçeride ve dışarıda Türkiye’nin demokrasisini tartışma konusu yapanların mahçup olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:
“Türkiye’yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahçup çıkarmıştır. Referandum ‘zafer ve hezimet’ diye anlatılmamalı, yorumlanmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur.
‘hayır’ diyen de ‘evet’ diyen de vatandaşlarımızdır, hepsinin kararı da makbulümüzdür. Demokrasi çoğulculuktur, bu referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır. Bu referandum son derece sükûnet içerisinde, olgun bir atmosfer içerisinde gerçekleşmiştir.”
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