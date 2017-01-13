Başbakan Yardımcısı Türkeş: Yunanistan Çözüm İstemiyor
Cenevre’de yapılan Kıbrıs görüşmelerinde 12 Ocak’ta garantör ülkelerden devlet ya da hükümet başkanı düzeyinde katılım bekleniyordu. Ancak Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den dışişleri bakanları toplantıya katıldı.
“Doğru Bir Yaklaşım Değil”
Kıbrıs konusundan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Al Jazeera’ye bu değişiklikle ilgili bilgi verdi. Türkeş, Yunanistan’ın garantilerin tamamen kaldırılması konusunda ısrarcı olduğunu söyledi:
“Çipras, garantilerin kaldırılmaması hâlinde toplantıya katılmayacağını söyledi. Biz garantör ülkeler olarak bir araya gelmeden, bu konuyu birlikte görüşüp tartışmadan böyle bir karar veremeyiz. Cenevre’ye gidip görüştüğümüzde bunun kararı verilecek. Bunu daha görüşmeden böyle bir şart koşmak çözüm için doğru bir yaklaşım değil.”
“Yunanistan Sudan Bahaneler Yaratıyor”
Yunanistan’ın çözümü istemediğini ve bu sebeple sudan bahaneler yarattığını söyleyen Türkeş, Türkiye’nin çözüm için kararlı ve samimi adımlar attığını söyledi:
“Ben bavulum hazır, uçak da hazır iki gündür bekliyorum. İyi bir şey olmasını bekliyoruz, Sayın Başbakan’la kalkıp gideceğiz. Ama Çipras’ın sözcüsü de söylemiş, ancak garantiler kalkacaksa gideceğiz diye. Bizimle oturup konuşulmadan böyle bir karar verilemez.”
Garantör ülkelerden üst düzey katılım için diğer konularda daha fazla ilerleme sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Türkeş, henüz masada anlaşılamayan konular olduğunu, garantiler ve güvenlik başlığının üst düzey temsille görüşülmesi için diğer beş başlıkta daha fazla ilerleme sağlanması gerektiğini söyledi.
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