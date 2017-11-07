Başbakan Oğluyla İlgili İddialara Cevap Verdi!

Başbakan Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Dün bugün bir gazete şahsım ve ailem hakkında off shore şirketleri var. Yerli değil milli değil gibi haberler yapıyor. Ben gemi inşa yüksek mühendisiyim, makine mühendisiyim. Hayatım boyunca denizcilikle uğraştım. Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlarıma bıraktım. Dolayısıyla onlar kendi işini yapıyor ben de kendi işimi yapıyorum. İkincisi siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu, devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Devletin bankalarından kaynak kullanmayacaksınız. Denizcilik küresel bir iştir. Dolayısıyla dünyanın her tarafında iş yapıyorlar. Bunun gizli saklı bir tarafı da yok. Sanki burada gizli bir iş yapıyormuş gibi benim fotoğrafımı da basıp bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye’de ya da başka bir yerde bir kişinin ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak için ticaret siciline girip bilgi alırsınız. Olmadı Malta’da da 2 dolar ödeyip internet üzerinden her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bu iddia yeni de değil. Bu gazete ilk defa 2008’de bunları gündeme getirdi. Ben İzmir’de belediye başkanıyken yine gündeme getirdi. Şimdi de aynı haberi tekrar büyük bir iş, büyük bir usulsüzlük bulmuş gibi servis ediyorlar. Milletim beni bilir. Benim dokunulmazlığım var ama çocukların yok. Buradan davet ediyorum: Her türlü soruşturma yapılabilir. Bunu özellikle de istiyorum. Hiç kimsenin yanlış bir iş yapıyor gibi gösterilmesi kabul edilemez.

Bakın vergi verilmiyor diye itham ediyorlar. Bu haberi yaptıklarında benim çocuklarımın şirketi en çok vergi veren şirketler arasında yer alıyor İstanbul’da. Ve bu şekilde belge veriyorlar. Bana yerli değil milli değil diyenlerin apar topar memleketten kaçanlar olduğunu da milletimizin bilmesi lazım.

İDDİA NEYDİ?

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı olan toplam sekiz şirket bulunduğu yazılmıştı. Haberde Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım beş şirketle Malta kayıtlarında yer aldığı belirtilmişti. Cumhuriyet gazetesi haberini dünyanın dört bir yanından çok sayıda politikacı ve iş insanının, off-shore hizmet sağlayıcıları Appleby ve Asiaciti ile gizlilik politikası uygulayan 19 farklı yargı yetkisi alanındaki hesaplarını yayınlayan Paradise Papers’a dayandırmıştı.