Başbakan Binali Yıldırım Irak’a Gidecek

Başbakan Binali Yıldırım’ın, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak’ı ziyaret edeceği bildirildi.

AA’nın Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Bağdat ve Erbil’i ziyaret edecek.