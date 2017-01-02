Başbakan Binali Yıldırım Irak’a Gidecek

»Ana Sayfa»Irak
02.01.2017 20:18
Başbakan Binali Yıldırım Irak’a Gidecek
Başbakan Binali Yıldırım’ın, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak’ı ziyaret edeceği bildirildi.

AA’nın Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Bağdat ve Erbil’i ziyaret edecek.

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