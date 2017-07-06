Başarılı Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Devamsızlığı Sayılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü ve özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri, talep üzerine, devamlı öğrenciler gibi başarılı sayılarak işleme tabi tutulacak.

İlgili yazı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayıyla illere gönderildi.