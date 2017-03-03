Başakşehir İmam-Hatip Okulları Ümmet ile Dayanışma Gecesi Düzenledi

Başakşehir’deki İmam Hatip Okulları Suriye ve Arakan başta olmak üzere son dönemde İslam dünyasında yaşanan savaş ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için “Ümmet Dayanışma Gecesi” başlığıyla bir program düzenledi.

27 Şubat 2017 Pazartesi akşamı Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde düzenlenen program, Başakşehir’deki tüm İmam-Hatip Liseleri ve İmam-Hatip Ortaokullarının ortak çağrısıyla ve Başakşehir Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kur’an- Kerim tilavetiyle başlayan gecede İmam-Hatip okullarını temsilen İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Zeynep Kınalı bir açılış konuşması yaptı. Konuşmasında “Bizler İmam hatipler olarak İslam Coğrafyamızda kardeşlerimizin yaşadığı acıları paylaşmak, geleceğe dair umutlarımızı diriltmek ve Rabbimize imanın bir gereği olan kardeşlik ahdimizi tazelemek amacıyla burada bir araya geldik. Tarihin ve coğrafyanın müslümanların uyanışıyla, çabasıyla, dirilmesiyle yeniden hareketlendiği, yeni bir istikamete yöneldiği günlerden geçiyoruz. Bir yandan parçalanmışlığımızın ayrı düşmüşlüğümüzün sebeblerini anlamaya çalışıyoruz. Öte yandan modern ideolojilerin, demokrasi, insan hakları, özgürlük kavramlarının anlamsızlaşmasına, tükenmesine tanıklık ediyoruz.

Bugün gelinen noktada artık farkediyoruz ki Batılı yaşam tarzının ve değerler dünyasının hakim olduğu yıllar boyunca yaşanan insanlık dışı olaylar özellikle müslümanlar için “ümmet bilinci”nin evrensel bir zorunluluk olduğunu göstermiştir. Yani bizler sadece kendi coğrafyamızın, kendi ülkelerimizin sadece müslümanların huzuru için değil, tüm dünyanın kurtuluşu için yine ve yeniden ümmet olmak zorundayız. Bunun için öncelikle yapmamız gereken şey: bu ideale inanmaktır. Bu bir ütopya değildir. Medeniyet tarihimiz buna şahittir.” diyen Kınalı, gençler olarak “yeniden ümmet olma ve kardeşlik bilinci ile çok çalışmalı ve yaşananlardan umutsuzluğa kapılmamalıyız” vurgusuyla sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmasının ardından İslam Coğrafyalarından görüntülerle sürecin anlatıldığı bir sinevizyon gösterisi izlendi ve İmam-Hatip Öğrencilerinin hazırladığı “Biz Bir Ümmetiz “ dinletisi sunuldu. Bu gösteride Arakan, Bağdat, Doğu Türkistan, Mısır, Suriye, Filistin ve Türkiye’de yaşananlar öğrencilerin canlandırdığı sembol portreler üzerinden anlatıldı. Gösteri katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

Programa katılan Ak Parti Milletvekili Halis Dalkılıç da bir selamlama konuşması yaptı. Dalkılıç “İslam Dünyasında yaşanan sorunların, savaş ve işgallerin yürekleri dağladığını belirterek Türkiye’ye çok önemli bir misyon düştüğünü söyledi. Mazlumların feryatlarını Türkiye’den başka duyacak kimse olmadığını belirten Dalkılıç, İmam-Hatip Okullarının ve gençlerin bu sorumluluğun farkında olması gerektiğini belirtti. Konusu Ümmet olan böyle bir programın ve İmam-Hatiplerin yaptığı dayanışma çağrısının, bu açıdan çok önemli olduğunu belirten Dalkılıç, organizasyonun Türkiye’nin ve ümmetin geleceğine ilişkin kendisine büyük bir umut verdiğini vurguladı.

Programda İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da bir konuşma yaptı. Yıldırım, Halep ve İdlib bölgeleri başta olmak üzere Suriye sınırındaki mülteci kamplarının durumu ile ilgili izlenimlerini paylaştı. “Ümmetin geleceği sizin ellerinizde, ümmetin yetimleri size emanet!” diyen Bülent Yıldırım bu vizyona sahip gençlerin geleceğin mimarı olacağının altını çizdi. Program Grup Yürüyüş’ün ezgi ve marşlarıyla devam ederek sona erdi.

Ümmet Dayanışma Gecesi başlığıyla gerçekleştirilen gecede, programın yanı sıra İmam-Hatip Ortaokulları velileri ve öğrencilerinin organizasyonu ile bir yemek kermesi ve Halep fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi de tertip edildi. Kermesin geliri Suriyeli kardeşlerimizin kaldığı Mülteci kamplarına ulaştırıldı.