Başakşehir Belediye Başkanlığı'na Kartoğlu Seçildi

Başakşehir Belediyesi Meclisi, belediye başkanı seçimi için Başkanvekili Cüneyt Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın salt çoğunluğun arandığı 3. turunda 25 oy alan AK Parti'nin adayı Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı oldu. CHP'nin adayı Abdulhadi Akmugan ise 12 oyda kaldı.

Kartoğlu, teşekkür konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Eski dönemden güç alarak, yeni bir döneme başlıyoruz"

Hiç vakit kaybetmeden Mevlüt Uysal'dan devraldıkları vazifeyi layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Kartoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda en büyük destekçimiz yine Mevlüt Başkanımız olacaktır. Çünkü o gerçekten bir Başakşehir sevdalısı. Biz de aynı sevda ile AK Parti'nin 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' düsturu ile gece gündüz demeden çalışacağız. Durmak yok, hizmete devam. Hedeflerimiz büyük, geleneklerimizden kopmadan, geleceğin şehri Başakşehir'i, 21. yüzyılın model şehri Başakşehir'i hep birlikte inşa edeceğiz. Deprem korkusunun yaşanmadığı, ulaşımı kolay, yeşili ve ormanıyla gençleri umutlu, her ferdi mutlu Başakşehir, huzuru arayanların tek adresi olacaktır. Meclis üyeleriyle Başakşehir ortak paydasında, ilçenin sorunlarını birlikte çözecek, birlikte geleceğe imza atacağız. Medeniyetimizin büyük düşünürü Farabi, şehri, 'mutlulukların gerçekleştiği yer' olarak tarif eder. İşte bu anlayışla ilçemizi imar ederken hedefimiz, hayatı kolaylaştırmak ve insanlarımızı mutlu etmektir. Mutluluğun formülü; yaşam kalitesini yükseltmek ve şehre aidiyet duygusunu artırmaktır. İnşallah 'Ben Başakşehirliyim' ya da 'Başakşehir'de oturuyorum' demek hemşehrilerimiz için bir ayrıcalık olacak. Şimdi bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Eski dönemden güç alarak, yeni bir döneme başlıyoruz. Rabbim, çıktığımız hizmet yolunda yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi mahcup etmesin. İşlerimizi kolaylaştırsın."

Yasin Kartoğlu Kimdir?

Malatyalı bir ailenin oğlu olarak 1977'de İstanbul'da doğan Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini Küçükçekmece'de tamamladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Kartoğlu, siyasi hayatına AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği ile başladı. Kartoğlu, 2003-2008 yılları arasında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı görevlerinde bulundu.

Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ekibinde yer alarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

AA